Клуб любителей театра создадут при МХАТ им. Горького для постоянных его зрителей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Эдуард Бояков объявил о создании клуба любителей театра, в который войдут постоянные его зрители.

"Вчера мы приняли решение, что сделаем клуб любителей театра, для членов этого клуба будет программа лояльности - серьезные скидки на билеты и открытые читки, которые будут проходить в наших рабочих пространствах типа нашего репетиционного зала. Философский клуб, читки, поэтический клуб, музыкальная программа. Мы с серьезнейшими поэтами затеяли серьезнейшую историю, и современная поэзия вернется в театр", - сообщил в четверг Бояков на своей первой встрече со зрителями.

Он отметил, что читки будут играть важную роль в определении репертуара театра. "Вот в следующем сезоне у нас будут читки. Драматургические постоянно идущие семинары, где самые интересные российские драматурги будут представлять свои пьесы и наши актеры. Это очень сильный формат, пьесу можно увидеть, и мы будем в подавляющем большинстве случаев принимать решение о постановке той или иной пьесы после того, как она прошла читку", - добавил Бояков.

О назначении на должность худрука МХАТ им. Горького режиссера и продюсера Боякова стало известно 4 декабря 2018 года. На этом посту он сменил народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая возглавляла театр с 1987 года.

О театре

История театра началась в 1898 году, когда Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся постановкой трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович". В том же году состоялась премьера спектакля "Чайка" Антона Чехова, ставшего визитной карточкой театра.

В 1901 году театр был переименован в Московский художественный театр, а на следующий год переехал в здание в Камергерском переулке, перестроенное архитектором Федором Шехтелем. Он же выполнил изображение чайки на театральном занавесе - знакомую всем эмблему театра.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ им. Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина.