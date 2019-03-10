Неподвластный времени. Валерий Леонтьев досрочно начал отмечать грядущий юбилей

В это трудно поверить, но популярному эстрадному певцу, народному артисту России Валерию Леонтьеву 19 марта исполнится 70 лет. И хотя эта дата никак не вяжется с обликом экстравагантного, яркого, неподвластного времени артиста, факт остается фактом. И как бы ни хотел Валерий Яковлевич "пропустить" свой юбилей, у него это в очередной раз не получится - уж слишком много поклонников мечтают поздравить своего кумира.

Уже сегодня, 10 марта, состоится юбилейный концерт Леонтьева в Государственном Кремлевском дворце. "Я согласился, потому что не выступал в Москве уже пять лет", - говорит Валерий. И добавляет, что потом - 15, 17 и 19 (в день юбилея) выступит на сцене Санкт-Петербургского зала "Октябрьский". Леонтьев любит этот город, здесь он учился в институте культуры, здесь, по его словам, уже 30 лет подряд привык отмечать и свой день рождения. На афише так и значится: "День рождения с вами!" И это тоже традиция. Как неоднократно признавался певец, в Питере ему "легче пережить такое муторное событие, как юбилей".

Нет, не любит Леонтьев юбилеи. И его можно понять: когда человек чувствует себя молодым, зачем ему праздновать почтенный возраст? И юбилейные интервью он тоже не дает. За долгую жизнь на эстраде ему наскучили вопросы журналистов, которые строятся по одному образцу: что было, что будет, чем сердце успокоится. А в пиаре он давно не нуждается. "Те, кто мною интересуются, уже купили билеты", - говорит он по поводу юбилейных концертов.

Теперь он со смехом вспоминает курьез, который случился с ним много лет назад. "Я тогда только начинал, - рассказывал Леонтьев. - Мне позвонила какая-то барышня, представилась корреспондентом и попросила дать интервью для одной из центральных газет. Я пригласил ее домой, накрыл стол и откровенно рассказал о своей работе. Каково же было мое удивление, когда, выходя из квартиры, я обнаружил в двери записку следующего содержания: "Извините, я не журналист, я просто хотела познакомиться".

Кстати, мое знакомство с Леонтьевым тоже было случайным. Летом 1984 года я отдыхала в Юрмале. Приятельница сказала, что в Риге выступает какой-то суперпевец из Москвы, которого обязательно нужно услышать. Я позвонила в Латвийское отделение ТАСС (в отличие от предыдущей барышни, я была журналистом и уже работала в агентстве), узнала телефон концертной площадки, позвонила туда и попросила позвать Валерия Леонтьева. И он подошел, подтвердил, что выступает в Риге, и пригласил на концерт. Потом мы встретились в Юрмале, где был следующий концерт с участием Леонтьева. Валерий познакомил меня с Раймондом Паулсом, песни которого он исполнял.

Я написала заметку, которая называлась "Музыкальный диалог", и продиктовала ее в стенбюро с междугороднего переговорного пункта (тогда же еще не было ни мобильных телефонов, ни компьютеров). Материал, переданный по каналам ТАСС, опубликовала на первой полосе под рубрикой: "Срочно в номер" газета "Комсомольская правда". Каково же было мое удивление, когда Валерий Леонтьев позвонил главному врачу пансионата, где я отдыхала, чтобы поблагодарить меня за публикацию. Так мы познакомились.

Потом была серия концертов Раймонда Паулса в Москве, в зале "Россия", где участвовал Леонтьев. Я присутствовала на них и опять же писала заметки. Чуть позже в том же зале "Россия" состоялась премьера оперы Лоры Квинт "Джордано", где Леонтьев исполнял заглавную партию. Успех был фантастический - аншлаги, овации, море цветов.

Зрители полюбили Леонтьева раз и навсегда. Горжусь, что была свидетельницей этого триумфа. Шоу-программы сменяли друг друга, доказывая хрестоматийную истину, что нет предела совершенству. Я, как преданная фанатка, ездила на концерты Леонтьева в Петербург, Киев, на фестиваль "Славянский базар в Витебске". Кстати, там на "Аллее звезд" сияет и звезда Валерия Леонтьева.

Еще в 1991 году, отправляясь в мировое турне, Леонтьев говорил: "Надеюсь, что этот факт ТАСС не обойдет своим вниманием? Его слово - магическое: сказанное в Москве отзывается во всем мире. Со своей стороны готов поддержать сотрудничество" (цитата из заметки от 13.09.1991 года). К месту будет добавить, что на рубеже 1980-х - 1990-х годов ТАСС проводил общесоюзный хит-парад, по итогам которого Валерий Леонтьев неоднократно был признан "Певцом года".

Он удостоен многих престижных наград и музыкальных премий с тех пор, как взлетел на своем "Дельтаплане". Но "зеленый свет" и для него горел не всегда. В юности он сполна познал школу жизни, и даже успел на стройке поработать. "Между прочим, я до сих пор помню, как делается кирпичная кладка", - заверял Валерий. Его артистическая карьера тоже нередко давала "сбои". "Из телепрограмм "вырезали", с концертами выступать не разрешали", - вспоминал Леонтьев. Но он все преодолел. Паренек из семьи оленеводов и зоотехников, родившийся в маленькой северной деревеньке Усть-Уса, стал большим артистом, кумиром миллионов. И по сей день, как он говорит, испытывает "самую сильную, всепоглощающую жажду - петь".

С годами он совсем не меняется. По-прежнему выглядит потрясающе - стройный, красивый, темпераментный. Живет в плотном рабочем графике. И по традиции не дает юбилейных интервью и никаких итогов подводить не собирается. Из чего сам собой напрашивается вывод: объявлять о завершении концертной деятельности Леонтьев не намерен. Это и есть лучший подарок зрителям от любимого артиста.



Ольга Свистунова