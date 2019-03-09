Театр Российской армии поставил спектакль для народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) представляет в субботу премьеру спектакля "Осенняя история", созданного по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи "Железный класс". В главной и единственной женской роли выступает народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства рассказала, что спектакль поставлен режиссером Валентином Варецким на экспериментальной сцене. Он рассчитан на трех актеров, две мужские роли исполняют народный артист России Александр Дик и заслуженный артист РФ Виталий Стремовский, в женской роли - народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Согласно сюжету, два старика - Луиджи Палья и Либеро Бокка - знакомятся на скамейке случайно. В их неспешных разговорах прорисовываются противоположные взгляды на жизнь, воспитание детей, политику. Но в одном собеседники схожи - еще совсем недавно они были молоды и полны энергии, а теперь каждого дома ждет одинокая старость и безразличие собственных детей и внуков, прикрытое внешним благополучием. Помощи ждать неоткуда, кроме как от самих себя и присоединившейся к ним Амбре, "девушке лет семидесяти".

Амбра - мистический персонаж, подчеркнула представитель пресс-службы. Обладая тонкой интуицией, она предвидит грядущие события, но Палья и Бокка снова чувствуют себя молодыми и задумывают поездку к морю и солнцу. Они покупают билеты на поезд, встреча с молодостью вот-вот состоится, но жизнь вносит свои коррективы.

"Тема пьесы, написанной в 60-х годах XX века, актуальна во все времена", - заявил журналистам перед премьерой режиссер Валентин Варецкий. "Мы выбрали эту трогательную мелодраму, потому что она иносказательным, театральным языком говорит о вечности, одиночестве и хрупкости человеческой жизни", - пояснил он.

Мыслями о своей героине поделилась с журналистами Людмила Чурсина. "Амбра - мудрая, умная, накопившая жизненного опыта женщина. Что же касается возраста, то это, как известно, не паспортные данные, а состояние души. Я, например, иногда чувствую себя на 27 лет, а иногда на 159. При этом главный смысл бытия заключается в том, чтобы любить и быть кому-то нужной", - сказала актриса.