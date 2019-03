Клип Лазарева на песню для "Евровидения" набрал более 2 млн просмотров

Лирическая композиция Scream, исполненная Лазаревым под аккомпанемент Московского симфонического оркестра, стала доступна для прослушивания и скачивания на цифровых платформах вечером 9 марта. Одновременно клип на песню, снятый режиссером Константином Черепковым, был опубликован на YouTube.

"2 000 000 просмотров в YouTube за первые 24 часа и пиковые позиции в iTunes в некоторых странах. Только что песня стала доступна также в странах Скандинавии. Так что ждем новые чарты из других стран", - прокомментировал Лазарев показатели на своей странице в Instagram. Певец поблагодарил поклонников за интерес к песне и комментарии.

Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова - американка Шарон Вон.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Тель-Авиве. Российский участник споет во втором полуфинале 16 мая. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на "Евровидении": он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.