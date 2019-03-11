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Ливанская писательница посвятила новую книгу Марине Цветаевой

Биографический роман о судьбе русской поэтессы дополнен ее стихам и выдержками из писем

БЕЙРУТ, 11 марта. /ТАСС/. В Бейруте вышла книга, рассказывающая о судьбе русской поэтессы Марины Цветаевой. Автором биографического романа является проживающая в Париже ливанская писательница Венус Хури-Гата.

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По свидетельству газеты L'Orient-Le Jour, творчество русской поэтессы XX века давно интересовало Хури- Гата, но реализовать свой замысел - написать книгу о Цветаевой - она смогла лишь сейчас. "Я посчитала своим долгом посвятить ей роман как драматическому женскому символу русской поэзии", - приводит издание слова 82-летней писательницы.

В книге она прослеживает весь жизненный путь Цветаевой до ее самоубийства 31 августа 1941 года. Повествование дополняют выдержки из ее писем поэтам Александру Блоку, Борису Пастернаку, Николаю Гронскому, австрийцу Райнеру Рильке и переведенные на французский язык стихотворения Цветаевой, относящиеся к разным периодам ее творчества.

Цветаева, резюмирует Хури-Гата, прожила нелегкую жизнь, "познав нищету и горе, бессилие и боль утраты". "Испытания на родине и разочарование в эмиграции потрясли ее гордую и сильную натуру, которая предпочла уйти, не пожелав сдаваться обстоятельствам", - считает автор книги. По мнению Хури-Гата, "тогдашний литературный мир не оценил в полной мера таланта Цветаевой, но это ни в коей мере не умаляет того места, которое она занимает в русской поэзии XX века".

Хури-Гата написала более 40 книг. Она удостоена многих наград, включая Гонкуровскую премию и орден Почетного легиона.

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ЛиванЦветаева, Марина Ивановна
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