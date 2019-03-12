Валентин Гафт опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Валентин Гафт опроверг сведения о своей госпитализации.

"Вранье это все, безобразие, занимаются поисками каких-то острых ситуаций. 15 марта я буду играть в спектакле ["Пока существует пространство" в театре "Современник"]", - сказал Гафт во вторник ТАСС.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация об обращении артиста в одно из медицинских учреждений по причине резкого ухудшения самочувствия.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).