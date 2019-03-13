Умер клавишник коллектива Розенбаума Юрий Капетанаки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Музыкант Юрий Капетанаки, игравший в коллективе Александра Розенбаума на клавишных, скончался в среду, 13 марта. Об этом сообщается на сайте российского певца.

"Юра умер сегодня. 13 марта. <…> Он долго болел. Боролся. Старался. Все, что возможно - делалось", - говорится в сообщении.