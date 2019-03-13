Умер клавишник коллектива Розенбаума Юрий Капетанаки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Музыкант Юрий Капетанаки, игравший в коллективе Александра Розенбаума на клавишных, скончался в среду, 13 марта. Об этом сообщается на сайте российского певца.
"Юра умер сегодня. 13 марта. <…> Он долго болел. Боролся. Старался. Все, что возможно - делалось", - говорится в сообщении.
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Юра умер сегодня. 13 марта. В 16.40.......... Что говорить?..... Он долго болел. Боролся. Старался. Все, что возможно - делалось... Вчера был у него в больнице. Ничто не предвещало такого молниеносного сегодняшнего исхода. Юра был оптимистичен. Настраивался на девяти-майский концерт, а далее, с поездками, как Бог даст. Он не дал. Бог решил возлюбить его, и забрал быстро, без дальнейших, вероятных вполне, страданий. Большого мастерства, большой души - Музыкант!!!! Раритет. Без него очень, очень трудно. Абсолютно невосполнимая потеря. Было счастьем играть с ним, дружить, наслаждаться его искрящимся юмором. Много-много можно рассказывать о Юрочке. Сейчас больше не могу. ... Придёт время. Царствие тебе небесное Брат наш. Старая Армия салютует тебе.
Капетанаки родился 2 октября 1950 года. В 1966 году был приглашен в ансамбль "Дружба" под управлением Александра Броневицкого, где проработал до 1978 года.
Работал с Эдитой Пьехой. У музыканта было несколько сольных проектов, он также участвовал в различных европейских джазовых фестивалях. С 2002 года работал с Александром Розенбаумом.