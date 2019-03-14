Российский фильм "Балканский рубеж" покажут более чем в 35 странах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Военно-приключенческая драма "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина будет показана в более чем 35 странах. Об этом сообщил в четверг продюсер ленты Вадим Быркин на пресс-конференции, посвященной выходу фильма.

"Не только в Европе [покажут], но и по всему миру сейчас уже в стадии подписания с 35 странами, даже больше. Прокатом занимается британская компания. На некоторые территории уже подписаны, в том числе Китай. Китай хочет выпустить фильм количеством 20 тыс. залов, то есть у них 60 тыс., а из них 20 тыс. заполнить нашим проектом. Все хорошо, кино само себя продвигает и политика здесь совершенно ни при чем", - сказал он.

Продюсер картины Милош Бикович рассказал о показах фильма в странах бывшей Югославии. "Мы точно кино покажем в Сербии, Черногории, и в той части Боснии, где сербы живут - Республика Сербская. Что касается боснийской части - Боснии, Хорватии и Македонии, то это пока под вопросом, так как ситуация не простая и тематика еще очень горячая", - отметил Милош.

Продюсер картины и исполнитель одной из главных ролей Гоша Куценко поделился с журналистами, что идея фильма родилась в 2012 году в дружеской беседе. "Мы сидели в ресторане, у нас зашел разговор о нашем кино, и он сказал, что на моем месте он снял бы серьезную картину о стране, о тех, событиях, которые я, как житель СССР, успел захватить, о тех чувствах, которые я помню. Когда разваливался СССР, я тогда был студентом школы-студии и меня волновал Чехов, а вот 1999 год я помню хорошо. Я лежал на Таганке, смотрел мартовские бомбардировки Белграда и вдруг почувствовал себя одиноким, почувствовал себя опустошенным овощем", - сказал он.

По словам Гоши Куценко, в группе, которая реально существовала, девушек не было, но по идее режиссера Андрея Волгина был введен персонаж девушки-снайпера, которую сыграла Равшана Куркова. "Это непростая картина, у нас были серьезные консультации, действующий полковник ФСБ помогал всем артистам работать над нашими персонажами, чтобы все было правдоподобно. Мы не играем в войнушку, это приближено к реальной военной операции", - рассказала Куркова.

Исполнительница одной из главных ролей сербская актриса Милена Радулович отметила общность наших менталитетов. "Спасибо, что сняли кино про нашу историю, которая всегда очень актуальна. Было легко работать с русской киногруппой из-за похожего менталитета, я общаюсь с многими членами этой группы, когда приезжаю в Москву, то чувствую, что у меня здесь много друзей", - сказала актриса.

О фильме

Фильм "Балканский рубеж" основан на реальных событиях и повествует о секретной операции российской спецгруппы, взявшей под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Эта операция предшествовала внезапному марш-броску российского миротворческого батальона из Боснии в Косово. Благодаря продюсерскому центру "Архангел студиос", которым руководят российский и сербский актер Милош Бикович и сербский актер Миодраг Радонич, съемки фильма происходили в Сербии, в тех местах, где в 1999 году проходили реальные боестолкновения.

Создатели картины отметили, что для большинства массовых сцен, которые снимали в Сербии, было задействовано местное население. Многие были непосредственными участниками событий 1998-1998 годов, пережили нападение боевиков и потерю близких.

В фильме снялись Гоша Куценко, Антон Пампушный, Равшана Куркова. В съемках также приняли участие сербские артисты - Гойко Митич, Милена Радулович, Александар Радойчич, Александар Сречкович-Кубура, Срджан Жика-Тодорович.

Картина снималась при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Сербии, а также телеканала "Россия 1". В широкий прокат фильм выходит 21 марта.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.