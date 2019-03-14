Выставку "Илья Репин" после Москвы представят в Санкт- Петербурге, Париже и Хельсинки

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Выставка "Илья Репин", которая пройдет в Третьяковской галерее на Крымском валу с 16 марта по 18 августа 2019 года, после экспозиции в Москве будет показана в Русском музее в Санкт-Петербурге, в музее Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки. Об этом в четверг сообщила журналистам директор галереи Зельфира Трегулова.

"После того, как выставка Репина завершится в Третьяковской галерее, она откроется в Русском музее. <...> После показа в Русском музее сокращенный вариант выставки будет показан в музее Пти-Пале в Париже, а потом уже в 2021 году в музее Атенеум в Хельсинки, который предоставил на выставку несколько полотен Репина", - отметила она.

Она также добавила, что на выставку из Санкт-Петербурга в Москву были привезены все картины, в которых была заинтересована галерея. "Коллеги из Русского музея были невероятно щедры, предоставили на выставку все работы, которые мы просили для экспонирования в Москве, включая монументальное "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года". Точно также мы выдаем на выставку в Русский музей все полотна Репина, которые были запрошены", - сказала она.

О выставке

Ретроспектива работ русского живописца Ильи Репина (1844-1930), организованная при поддержке банка ВТБ. Посетители увидят почти 300 живописных и графических работ мастера из 35 музейных и частных собраний. В их числе известные по школьной программе картины "Не ждали", "Бурлаки на Волге", "Запорожцы", "Крестный ход в Курской губернии". Жемчужиной экспозиции станет монументальное полотно "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года", привезенное из Русского музея. Мастер работал над ним по заказу императора Николая II вместе со своими учениками в 1901-1903 годах. Произведение из собрания Русского музея весит почти 600 кг, его размер четыре на девять метров.