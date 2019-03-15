Мединский: операторов продвижения кино РФ за рубежом определят по конкурсу в 2019 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Конкурс на определение операторов по продвижению российского кино за рубежом состоится в 2019 году, проводить его будет специально созданная комиссия экспертов индустрии при участии представителей от Минкультуры и Фонда кино. Об этом в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам после правительственного совета по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Я думаю будет, скорее всего, несколько операторов, - сказал он. - Здесь не должно быть никакой монополизации."

Министр отметил, что предложил Фонду кино, чтобы конкурс проводил специально созданный совет: 10 мейджеров (крупных кинокомпаний), один представитель Фонда кино и один представитель Минкультуры. Таким образом, совет будет состоять из 12 человек, уточнил он. Отвечая на вопрос о датах проведения конкурса, Мединский выразил надежду, что комиссия определит операторов "уже в этом году".

"Мы хотим, чтобы каждая копейка, которая будет тратиться из господдержки на продвижение нашего кино за рубежом, была полезна кинопроизводителям. Это не будет чиновничьим решением", - подчеркнул Мединский. По его словам, министерство намерено передать максимум финансов на поддержку кинематографа в управление Фонда кино. "Я против того, чтобы чиновники раздавали деньги в принципе, поэтому по всем направлениям мы стараемся отрабатывать модели, когда деньги передаются сложноуправляемым, многоуровневым экспертным организациям, тогда эффективность этого, как правило, выше", - добавил министр.

О Фонде

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава фонда, согласно которой вводится еще один орган управления - совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.