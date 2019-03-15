Старейшему в России литературному журналу "Звезда" грозит закрытие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15 марта. /ТАСС/. Литературный журнал "Звезда", публикующийся в Санкт-Петербурге с 1924 года и являющийся старейшим в России, может прекратить свое существование в 2020 году из-за недостатка финансирования. О этом сообщил в пятницу ТАСС соредактор издания Яков Гордин.

"Я надеюсь, что это опасение, хотя и вполне серьезное, но до конца года мы наверняка будем выпускать журналы, потому что мы должны их выпустить. У нас обязательства перед читателями, перед подписчиками. Я никому не говорил, что мы закрываемся, но я говорил, что у нас трудное положение, и я не очень еще представляю себе, как мы будем из него выходить", - сказал собеседник агентства.

В редакции издания уверены, что на выпуск журнала до конца текущего года средства найдутся, так как речь идет о сравнительно небольших суммах. Вместе с тем, отметил Гордин, их будет недостаточно для выплаты зарплаты сотрудникам, численность которых составляет 17 человек.

В редакции "Звезды" связывают финансовые трудности с отсутствием у районных библиотек средств на оформление подписки. "Главные подписчики журнала - это библиотеки, провинциальные библиотеки, которых около 40 тыс. в России. Когда у них были деньги, когда их финансировали, они подписывались, а сейчас подписываться не на что, соответственно и бюджет журналов минимизируется. Когда у библиотек были деньги, у нас был тираж 4-5 тыс., а это самоокупаемость", - пояснил соредактор, уточнив, что сейчас бумажный тираж "Звезды" - 1,7 тыс. экземпляров.

Гордин также рассказал, что до прошлого года "Звезде" помогали три московских культурно-благотворительных фонда. "В этом году два из них отпали, потому что у них у самих сложности, остался один. Таким образом, у нас в бюджете, соответственно, большая дыра, и как будем закрывать - еще неизвестно, будем стараться", - отметил он.

В этом году журнал "Звезда" отмечает 95-летие. Согласно информации на его сайте, только за период с 1924 по 2014 год в нем опубликовано около 20 тыс. произведений более 10 тыс. авторов. В разные годы в нем публиковались Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и многие другие известные писатели, поэты и публицисты.