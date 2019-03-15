БДТ в год своего 100-летия запускает экспериментальную мастерскую перформанса "2 сцена"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) открывает в субботу на своей камерной площадке - в Каменноостровском театре - мастерскую перформанса "2 сцена", где соединят свои идеи мастера разных художественных направлений. Эта экспериментальная "долгоиграющая" программа, разработанная куратором проекта, художником и режиссером Верой Мартыновой, посвящается 100-летию театра.

"100-летие БДТ открывает новый этап в театре, и программа, которая стартует на нашей Второй сцене, рассчитана не только на праздники, но и на будущее", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель БДТ Андрей Могучий. Он назвал авторскую программу Веры Мартынов "вызовом, еще одной попыткой протоптать новые тропинки на поляне взаимодействия архаических и новых смыслов". По его словам, Вторая сцена Большого драматического, расположенная в единственном сохранившемся в России деревянном театре, "все больше приобретает черты экспериментальной площадки, на которой идут спектакли молодых и именитых современных режиссеров, художников, композиторов".

Тотальный эксперимент

В программе участвует 16 команд молодых художников, которые в течение более четырех месяцев будут готовить разнообразные проекты, предназначенные для театра. Причем в некоторых экспериментах встретятся мастера, которые раньше не знали друг друга.

"Мы открываем абсолютно тотальный эксперимент. Я куратор этой программы, однако у меня есть большая команда сокураторов. Это люди, которые живут и работают в Петербурге и занимаются разными видами искусства, - паблик-артом, саунд-дизайном, импровизационной музыкой, уличным искусством, хореографией, арт-критикой, искусствознанием, медиаискусством. Мы соединяем то, что в театре, возможно, никогда не соединялось, причем многие впервые будут работать в области перформативного искусства. Соединившись в одну команду, они создадут театральное произведение", - рассказала о своем замысле Вера Мартынова, убежденная в том, что "между видами искусства нет границ, и их взаимодействие обогащает палитру и тематику художественных средств".

Среди кураторских тем, предложенных Мартыновой для участников эксперимента, есть, например, такие неожиданные, как "Базовый уровень романтики", "Водная линия", "Клуб проклятых" и даже "Сенсорная депривация (частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более орган чувств). При всей причудливости направлений за каждым из них, как считает куратор, вполне возможно творческое открытие.

Флагманским проектом мастерской перформанса станет сценическая кантата SOS (THE SONG OF SONGS), созданная в сотрудничестве Веры Мартынов, композитора Алексея Сысоева, хореографа Никиты Чумакова и артистов перформанса. Это первая работа-эксперимент в рамках концепции empty set , возникшей в ходе различных пластических опытов при работе с пространством и художественными средствами. Далее последует премьера двух музыкальных перформансов Владислава Наставшева: "Я говорю, что люблю тебя", в основе которого - узнаваемые советские песни в актуальной аранжировке, и "Сад, где прыгают гимнасты" на стихи русских поэтов XX века. Свои проекты предложат также мастера из Москвы и Риги.

По словам куратора, в большинстве случаев будет невозможно точно обозначить жанр представленной работы. "Наша задача - поискать пространства между жанрами", - заключила Вера Мартынов.