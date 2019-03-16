В Братиславе открылась выставка советского авангардиста Лисицкого

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Центральной Европе выставка произведений советского художника и архитектора Эля Лисицкого (1890-1941), одного из основоположников мирового авангарда, открылась в субботу в музее "Данубиана" в Братиславе. На вернисаж пришли деятели словацкой культуры, представители общественных организаций, политических и деловых кругов республики, аккредитованные в стране дипломаты России и Нидерландов. Приглашение посетить вернисаж приняли ведущие искусствоведы Австрии, Германии, Чехии, Нидерландов и других стран Евросоюза. Собравшихся приветствовал посол РФ в Словакии Алексей Федотов.

"На примере этой выставки, к которой уже проявлен огромный интерес, видно, что искусство способно объединить народы, - подчеркнул дипломат. - Сближение народов происходит через культуру".

Выставка организована Музеем Ван Аббе (Эйндховен, Нидерланды) и "Данубианой" при активной поддержке посольства РФ в Словакии. На ней представлено 100 картин и скульптур Лисицкого.

"Это первый в истории случай, когда уникальное собрание, имеющее баснословную художественную и материальную ценность, покинуло Музей Ван Аббе. Коллекция произведений Лисицкого будет выставлена в залах "Данубианы" до 30 июня текущего года", - сказал корреспонденту ТАСС директор словацкого музея Винцент Полакович.

Переговоры о возможности проведения выставки продолжались два года. "В реализации проекта очень помогло посольство РФ в Словакии. "Данубиана" в течение 20 лет своего существования плодотворно сотрудничает с российским дипломатическим представительством. За эти годы в нашем музее при его поддержке было проведено восемь масштабных выставок о России", - отметил Полакович.

Понять Россию через искусство

Спонсор Музея Ван Аббе, один из крупнейших европейских меценатов и коллекционеров произведений современного искусства Гендрик Муленстайн в беседе с корреспондентом ТАСС отметил рост интереса на Западе к российскому и советскому искусству.

"Российское искусство, ярчайшим представителем которого был Эль Лисицкий, сообщает нам о вашей стране [России], ее характере и народе гораздо больше, чем что-либо другое. О России, да и о Советском Союзе у нас [на Западе] говорят очень много разных вещей. Большинство говорящих о России людей при этом о ней не имеет ни малейшего представления", - добавил Муленстайн. Понимать Россию, по его словам, намного важнее через искусство, а не через политику и бизнес.

Экспозицию произведений Лисицкого дополняют работы концептуалиста Рудольфа Сикоры, представителя словацкого и среднеевропейского авангарда. Совмещением их творчества, как считают в "Данубиане", организаторам выставки удалось показать ее посетителям наследие советского революционного авангарда, его влияние на современное искусство, а также продемонстрировать связь двух личностей, двух живописных и идеологических миров в лице российского и словацкого художников.