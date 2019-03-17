Умер режиссер Юрий Шиллер

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский кинорежиссер-документалист, лауреат Государственной премии РФ Юрий Шиллер умер в воскресенье на 78-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"17 марта скончался российский кинорежиссер, лауреат Государственной премии РФ Юрий Андреевич Шиллер. Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России глубоко скорбит по случаю кончины Юрия Андреевича Шиллера и выражает соболезнование родным и близким", - говорится в сообщении.

Юрий Шиллер родился в 1942 году в Сахалинской области. Поступил во ВГИК сразу после армии, первый свой документальный фильм "Песни без слов" снял в 24 года. В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. За свою карьеру создал более 60 документальных и игровых фильмов, был многократным призером российских и международных кинофестивалей. В 2010 году снял полнометражный художественный фильм "Воробей" (2010), который стал единственной российской картиной, представленной в основном конкурсе XXXII Московского международного кинофестиваля. С 1976 года жил и работал в Новосибирске.

"Фильмы Юрия Шиллера хранятся в библиотеке Конгресса США, в архиве Гостелерадио на Шаболовке, архиве Госфильмофонда РФ "Белые столбы", в новосибирской ГТРК, по ним преподают во ВГИКе. Они являются классикой отечественного и мирового документального кино, вошли в историю", - отметили в Ассоциации документального кино.