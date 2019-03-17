Фильм "Узы" Дины Великовской получил Гран-при фестиваля анимационного кино в Суздале

СУЗДАЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Короткометражный фильм "Узы" члена американской киноакадемии "Оскар" режиссера Дины Великовской получил Гран-при XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, итоги которого подвели вечером 17 марта. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе фестиваля.

"Гран-при фестиваля получил короткометражный фильм "Узы" Дины Великовской. Героиня фильма - молодая девушка, которая покидает родительский дом, чтобы повидать мир. Но мир ее родителей так крепко связан с ней, что, уезжая, девушка ставит его под угрозу. Фильм длительностью 7,5 минут выполнен в технике рисования 3D-ручкой", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что в 2018 году режиссер стала членом американской киноакадемии "Оскар".

Специальными призами фестиваля награждены фильмы "Пять минут до моря" Натальи Мирзоян и "Ныряльщица" Юлии Войтовой. Приз за лучший полнометражный фильм жюри присудило картине "Три богатыря и наследница престола" Константина Бронзита. Приз за лучший сериал вручен эпизоду "Потерянный сон. Машина времени" (сериал "Новые Куми-Куми") режиссера Владимира Пономарева. В номинации сериалов дипломами отмечены эпизод "Санта" (сериал "Bone Voayge") режиссеров Сергея Гордеева и Артема Лукичева и серия "Солнечный гонщики" (сериал "Солнечные зайчики") режиссера Андрея Леденева.

Приз за лучший профессиональный короткометражный фильм получила работа "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова. Дипломы в категории "Лучший профессиональный короткометражный фильм" вручены картинам "Митина любовь" (реж. Светлана Филиппова) и "Три сестры" (реж. Светлана Андрианова). Приз за лучший фильм для детей получила "Оранжевая песня" (реж. Алексей Алексеев), дипломами в этой номинации награждены "Сколько весит облако?" (реж. Нина Бисярина) и "Кто такой Кракозябрик?" (реж. Алексей Игнатов). Дипломом в категории "Лучший фильм-дебют" награжден фильм "Урок плавания" (реж. Татьяна Окружнова).

Лучшим студенческим фильмом признан "Здравствуйте, родные" (реж. Александр Васильев). Дипломантами в этой номинации стала работа "Десять этюдов в черном" (реж. Татьяна Кузнецова, Маша Серебрякова, Николай Шакин, Вера Павлова, Ира Миронова, Наташа Чингина, Ольга Федорова, Кира Вишнякова, Маша Бондарь, Варя Бададгулова), "Мимолетная встреча" (реж. Анна Амосова) и "Дирижабль неизвестного направления" (реж. Александра Галицкова). Приз за лучшую работу в прикладной анимации вручен фильму "Будущее логотерапии" (реж. Ирина Эльшанская). Диплом в этой же номинации получила работа "Коньки" (реж. Мария Якушина).

Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале проводится при поддержке Минкультуры. Он является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в нем принимают участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из 50 студий страны, а также студентов профильных учреждений.