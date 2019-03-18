Третьяковка выложила дополнительные билеты на выставку Репина на март

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Третьяковская галерея сообщила, что в продажу поступили дополнительные билеты на масштабную выставку работ Ильи Репина в Новой Третьяковке на март. В музее напомнили, что билеты на текущие сеансы в день посещения в кассах не продаются.

"В предварительной продаже появились дополнительные билеты на Выставка "Илья Репин" на март", - говорится на странице Третьяковки в социальной сети Facebook. Билеты на выставку можно купить только по предварительной продаже на сайте музея и в кассах Новой Третьяковки и Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

На выставке представлены лучшие работы художника, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Экспозиция, которая расположилась на трех этажах в самых крупных выставочных залах галереи, включит более 170 живописных полотен и более 130 графических работ из музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. Помимо широко известных картин ("Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"), для выставки отобраны малоизвестные произведения.

Важным событием в галерее называют экспонирование крупноформатного полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" из собрания Государственного Русского музея.

Отдельное пространство на выставке посвящено картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", ее истории, интерпретации и исследованиям. Сама же картина не планировалась к экспонированию. На данный момент идет подготовка полотна к реставрации после того, как 25 мая 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения повредил его, разбив стекло картины.

Выставка в Третьяковской галерее открывает серию проектов, посвященных юбилею художника. После экспозиции в Москве выставка будет показана в Русском музее в Санкт-Петербурге, в музее Пти-Пале в Париже, а в 2021 году в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.