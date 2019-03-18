Церемония вручения музыкальной премии BraVo в области классики пройдет в Большом театре

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Призы международной профессиональной музыкальной премии BraVo во второй раз вручат в Москве. Церемонию в Большом театре посетят звезды классического искусства, сообщили в пресс-службе премии.

"Церемония вручения премии BraVo в сфере классического искусства состоится 19 марта на Исторической сцене Большого театра. Среди участников - звезды первой величины: итальянский тенор Витторио Григоло, обладательница редкого сопрано Анджела Георгиу, известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, оперное трио Il Volo, артист балета Сергей Полунин и многие другие", - рассказали организаторы.

На сцену ГАБТ поднимется также Монтсеррат Марти-и-Кабалье. Она исполнит трибьют своей матери - непревзойденной Монсеррат Кабалье, скончавшейся осенью 2018 года. Для гостей вечера также выступят оперные звезды Венера Гимадиева, Владислав Сулимский и Богдан Волков, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова презентует эксклюзивный номер, подготовленный специально для мероприятия. Гала-концерт пройдет под аккомпанемент хора и оркестра Большого театра под управлением дирижера Павла Клиничева. Специальным гостем церемонии станет голливудский актер Джон Траволта.

Премия BraVo в области классического искусства вручается в 12 номинациях: "Классический альбом года", "Лучшая классическая композиция в современном исполнении", "Опера года", "Балет года", "Лучший классический женский вокал" и эквивалентной мужской категории, "Оркестр года", "Концертная/театральная площадка года", "Дирижер года", "Открытие года", "Мировая звезда" и "За поддержку классического искусства".

Лауреатами I премии BraVo в области классического искусства год назад стали Анна Нетребко ("Мировая звезда"), Теодор Курентзис ("Дирижер года"), Ильдар Абдразаков ("Лучший классический мужской вокал"), Хибла Герзмава ("Лучший классический женский вокал") и другие.

Премия BraVo также будет вручена в области популярной музыки. Церемония награждения лауреатов пройдет 21 марта в Государственном Кремлевском дворце. В ней примут участие Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Леона Льюис, Марио Бионди, Филипп Киркоров, Дима Билан, Loboda и другие.