АФИНЫ, 19 марта. /ТАСС/. Греческая певица Катерина Дуска верит в возможность своего успеха на "Евровидении-2019" в мае в Тель-Авиве, и будет очень стараться, чтобы оправдать доверие греков. Об этом певица заявила на пресс-конференции, которую провело Греческое государственное радио и телевидение (ERT), отобравшее ее на конкурс.

Дуска исполнит в Тель-Авиве песню Better Love, которую она сочинила в соавторстве со своим партнером - певцом Leon Of Athens (это сценический псевдоним Тимолеона Веремиса).

Дуска поблагодарила за доверие, оказанное ей греческим государственным телевидением, и сказала, что ее коллектив сейчас работает над сценическим образом, который появится на сцене "Евровидения". "Мы очень сильная группа, которая постоянно трудится. У каждого из нас есть свой взгляд и своя индивидуальность, но мы - команда, нацеленная на то, чтобы как можно лучше выступить на конкурсе", - сказала Дуска.

Председатель комитета ERT по отбору песен, композитор Димитрис Пападимитриу отметил, что все члены комитета единодушно проголосовали за то, чтобы в этом году Грецию представляла Катерина Дуска. По его словам, "конкурс "Евровидение" имеет огромную силу, и греческой певице нужно очень постараться, чтобы добиться на нем успеха". При этом, как считает Пападимитриу, отбор Катерины Дуска и ее команды даст возможность показать зрителям творчество новой группы молодых музыкантов в Греции. "В настоящее время в Греции очень много молодых талантливых артистов", - подчеркнул композитор.

Генеральный директор ERT Яннис Дросос отметил, что гостелевидение сделало все возможное, чтобы Греция смогла поставить как можно лучше свой номер для выступления в Тель-Авиве.

По мнению Маргариты Мацы, директора музыкальной компании Minos EMI/Universal Music Group, которая сотрудничает с Катериной Дуска, благодаря участию молодой певицы Греция "динамично вступает в игру европейского музыкального конкурса в Тель-Авиве". "Катерине предоставляется возможность реализовать вместе со своими партнерами на "Евровидении" то, о чем она мечтала, - сказала Маца. - Мы же будем гордиться своим участием в конкурсе независимо от результата, который наша песня завоюет на нем".

Популярная композиция

При этом, по словам директора музыкальной компании, "песня Better Love уже является номером один в самых популярных греческих хитах (Greek Trends) на видеохостинге YouTube". Как свидетельствует статистика YouTube, видеоклип греческой исполнительницы посмотрели с 6 марта 1,68 млн человек.

Дуска родилась и выросла в Монреале (Канада), а в настоящее время живет в Афинах. Она выпустила свой первый альбом в 2016 году под названием Embodiment ("Воплощение") в сотрудничестве с музыкальной компанией Minos EMI/Universal. В 2018 году выступала на концерте в престижном афинском концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки"), где исполнила песни из альбома, которые были написаны в сотрудничестве со шведским певцом и автором песен Албином Ли Мельдо (Albin Lee Meldau). По мнению критиков, исполнительская манера Дуски включает элементы музыкальных стилей таких известных певцов, как шведка Люкке Ли (Lykke Li), американка Бэнкс (Banks) и британка Джесси Уэр (Jessie Ware).

Катерина Дуска заявила на пресс-конференции, что "Евровидение" - это конкурс, который охватывает все музыкальные жанры. "Я верю в свою песню и свою команду, думаю, что это будет оценено на сцене", - сказал певица. Она заявила, что слышала все песни, которые будут участвовать в конкурсе, и, по ее мнению, выделяются композиции, представляемые Нидерландами, Италией, Португалией и Кипром, за который будет выступать греческая певица Тамта.

С Грецией опять конкурирует Кипр

Грекам вновь придется делить свои предпочтения на конкурсе между двумя гречанками. В 2017 году Грецию на конкурсе представляла певица Янна Терзи с балладой Oniro Mou ("Моя мечта"), занявшая лишь 14-е место в первом полуфинале и вообще не прошедшая в финал, а другая гречанка Елени Фурейра с успехом выступила от Кипра с песней Fuego ("Огонь"), оказавшись на второй ступеньке пьедестала и уступив только победительнице - израильтянке Нетте Барзилай. Теперь Кипр пригласил популярную греческую певицу Тамту, которая, родилась в 1981 году в Грузинской ССР (настоящее имя - Тамта Годуадзе) и приехала в Грецию лишь в 22-летнем возрасте.

Газета Proto Thema указывает на большое впечатление, которое уже произвела Тамта со своей песней Replay, которую она будет представлять на "Евровидении" в Тель-Авиве, и соответствующим видеоклипом в You Tube (с 5 марта 2 млн 96 тыс. просмотров). "Тамта уже получила достаточно высокий рейтинг у букмекерских компаний, которые готовятся принимать ставки на "Евровидение-2019", - пишет газета. - Replay пока находится на четвертой позиции, а на первое место букмекеры ставят Россию!". В конкурсе песни "Евровидение" Россию представит Сергей Лазарев с песней "Scream", он будет петь во втором полуфинале.

64-й песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве. Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.