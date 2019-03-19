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Умер Марлен Хуциев

Главред "Русского пионера" рассказал, что Хуциев до последнего готовил колонки для журнала

Андрей Колесников отметил, что колумнистов такого уровня у издания больше не будет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Режиссер Марлен Хуциев, скончавшийся во вторник на 94-м году жизни, до последнего дня продолжал работать над авторскими колонками для литературного журнала "Русский пионер", сообщил ТАСС во вторник главный редактор издания Андрей Колесников.

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"Марлен Хуциев начал писать колонки в "Русский пионер" в 90 лет. Набрал, как говорится, жизненного опыта и приступил. Он не пропустил ни одного номера, ни одной темы, - поделился Колесников. - Последние колонки он писал из больницы и опять не опаздывал, и продолжал работать. И новую колонку должен был сдать сегодня, но попросил перенести дедлайн на завтра. Я, конечно, согласился, можно было и пропустить номер, но он не хотел".

По словам Колесникова, колонки режиссера складывались в одно повествование - с героями, истории которых перетекали из одного номера в другой. "И герои это были такие, что хотелось зажмуриться. И перечитывать. Шукшин, Высоцкий, Никулин... Эти начинающие актеры приходили к состоявшемуся режиссеру, снявшему "Весну на Заречной улице" <...> Эти колонки, по-моему, в какой-то момент стали главным делом его жизни", - сказал он.

Главный редактор с горечью отметил, что колумнистов такого уровня у издания больше не будет. "И ни у кого не будет <...> А я попрошу продолжать в "Русском пионере" его сына Игоря. И ему тоже есть что сказать", - поделился Колесников.

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