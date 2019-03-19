Историю любви и творчества Фриды Кало и Диего Ривера покажут на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Выставка работ мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы, которых объединяла не только любовь к творчеству, но и друг к другу, откроется в среду в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Как сообщила журналистам посол Мексики в РФ Норма Пенсадо Морено, выставка, которая до этого экспонировалась в Москве, впервые объединила работы двух художников, ранее они выставлялись отдельно.

"Впервые в истории одновременно показываются работы двух мексиканских художников, являющихся иконами нашего искусства. Каждый из них имеет свою ценность, но невозможно объяснить ни того, ни другого, не упоминая ту связь, которая их объединяла. Фрида - очень востребованная художница во многих странах из-за той женской силы и внутреннего характера, который она проявляет своих картинах. Диего известен как один из главных мексиканских моралистов. Но если рассматривать их с точки зрения их связи, то можно понять очень многое о самой Мексике в те годы, когда они жили", - сказала Морено.

Как отметил Карлос Филлипс Ольмедо, директор Музея Долорес Ольмедо, посетители экспозиции смогут не только узнать новое о подробностях супружеской жизни Фриды Кало и Диего Риверы, но и воочию убедиться, что невзирая на их связь, они оставались верны своим подходам к искусству. Кроме того, выставка будет расширена за счет архивных документов, которые ранее не демонстрировались публике.

Помимо полотен авторов, зрителей познакомят с фото- и видеодокументами из музейных и частных собраний, будут представлены и фотографии из семейного архива, снятые отцом Фриды фотографом Гильермо Кало. Также посетители экспозиции смогут ознакомиться с работами Жизель Фройд, которой довелось на протяжении двух лет снимать повседневную жизнь Фриды, и работами американского фотографа Николаса Мьюрея, бывшего с 1930-х по 1940-е годы другом, доверенным лицом и возлюбленным Фриды. О противоречивых и страстных отношениях расскажет переписка Фриды и Диего из собрания Анн-Мари Спрингер, коллекционера любовных писем.

Экспозицию полотен Фриды Кало, которая прошла в Петербурге три года назад, по словам директора Музея Фаберже Владимира Воронченко, посетило около 300 тыс. петербуржцев и гостей города. "Нас поразили цифры: около 15% - это были приезжие из Москвы и других городов России, 3% - посетители, которые приехали из-за границы. Самая удивительная цифра - 40% посетителей были женщины до 30 лет. Мы пытаемся понять, почему Фрида так популярна среди молодых женщин. Наверное, потому что они видят во Фриде пример подражания. Она - икона стиля, любви, творчества", - добавил Воронченко.

Он отметил, что выставка, которая откроется в Петербурге 20 марта, будет бесплатной для посетителей, пришедших в образе этих художников. В Петербурге выставка будет открыта до 19 мая. Ранее эта экспозиция была представлена в Москве.