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Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

В картине снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт
' Sony Pictures Entertainment/YouTube'

Компания Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер к новому фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". 

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роли которых исполнят Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.

Премьера фильма запланирована в России на август 2019 года. В нем также сыграли Аль Пачино, Курт Рассел, Люк Перри, Марго Робби и другие. 

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