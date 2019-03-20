Вышел первый трейлер фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

Компания Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер к новому фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роли которых исполнят Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.

Премьера фильма запланирована в России на август 2019 года. В нем также сыграли Аль Пачино, Курт Рассел, Люк Перри, Марго Робби и другие.