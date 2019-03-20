Медведев вручит правительственные премии в области культуры за 2018 год

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг вручит правительственные премии в области культуры за 2018 год, сообщила пресс-служба кабинета министров.

На этот раз присуждены 12 премий. Так, среди лауреатов - авторы проекта "Возрождение исторической усадьбы Середниково как мемориального центра великого русского поэта М.Ю.Лермонтова" - Михаил Лермонтов, Елена Лермонтова и Юрий Лермонтов, которые приходятся непрямыми потомками поэту, погибшему в 27 лет. Отмечен и еще один исторический проект - создание архитектурной концепции музейного комплекса "Куликово поле". Премия присуждена его автору - Алексею Воронцову, главному архитектору Сергею Гнедовскому и главному художнику Андрею Рейнеру.

Премию за 2018 год получат Надежда Бабкина как директор Московского государственного музыкального театр фольклора "Русская песня", исполнительный директор этого проекта Антон Собянин и главный хормейстер Лариса Суханова. Отдельной награды удостоен телеведущий Юрий Николаев за телевизионную детскую музыкальную программу "Утренняя звезда".

Медведев в Доме приемов правительства также вручит премии художникам Алексею Суховецкому за цикл живописных произведений "Москва, как много в этом звуке..." и Игорю Олейникову за иллюстрации к сказке братьев Гримм "Бременские музыканты", писателям Святославу Рыбасу за серию книг о российской истории XX века и Сергею Шаргунову за художественно-биографическое издание "Катаев. Погоня за вечной весной", худруку Петербургского молодежного театра на Фонтанке Соломону Спиваку за проект по сохранению и популяризации традиций русского психологического театра и режиссеру Евгению Ховаеву за создание документального фильма "Конкурс". Кроме того, Андрею Руденцову премия присуждена как руководителю проекта за серию книг "Архитектурное наследие России"

Отмечены заслуги коллектива Российской академии музыки имени Гнесиных. Премия за создание научно-творческой лаборатории современной хоровой музыки присуждена руководителю проекта Маргарите Апексимовой, исполняющей обязанности ректора Галине Маяровской и главному дирижеру, доценту кафедры хорового дирижирования Александру Рыжинскому.

Правительственные премии в области культуры учреждены в 2005 году, сейчас размер каждой из них составляет 2 млн рублей. Премии присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно- прикладного, музыкального, театрального, церковного и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.