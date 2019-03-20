Награды BraVo в области популярной музыки вручат в Кремлевском дворце

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Эксперты международной профессиональной музыкальной премии BraVo в четверг назовут лауреатов в области популярной музыки. Церемония награждения с участием специальных зарубежных гостей пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в пресс-службе премии.

"Самые известные артисты российской эстрады - Филипп Киркоров, Дима Билан, Loboda, Тамара Гвердцители и многие другие - выступят в масштабном шоу с участием таких мировых звезд, как Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Леона Льюис и Марио Бионди. Также на сцене Кремля появятся самые популярные артисты из Японии, Индонезии и других стран-партнеров премии BraVo: японская рок-группа Roach, узбекская певица Shahzoda, индонезийская исполнительница Виа Валлен, юная певица из Казахстана, лауреат премии BraVo-2018 Данэлия Тулешова и многие другие", - уточнили в пресс-службе.

Премия BraVo вручается на основании востребованности артистов, эксперты учитывают такие показатели, как продажи билетов на концерты, просмотры видеоклипов и прослушивания песен в интернете.

Награды будут вручены лучшим певцу и певице, группе и дуэту года, композитору и поэту-песеннику, а также в номинациях "Музыкальное видео года", "Песня года", "Открытие года", "Альбом года" и приз "За вклад в мировую музыкальную культуру". Победитель в категории "Песня к кинофильму (саундтрек года)" уже был объявлен на церемонии вручения премии BraVo в области классического искусства 19 марта в Большом театре. Голливудский актер Джон Траволта вручил статуэтку в виде скрипичного ключа группе "Земляне" за композицию "Одиночество" для фильма "Пилигрим".

Лауреатами I премии BraVo в области популярной музыки год назад стали Сергей Лазарев ("Певец года"), Светлана Лобода ("Певица года"), группа "Ленинград" ("Группа года"), Константин Меладзе ("Композитор года") и другие. Почетную статуэтку "За вклад в мировую музыкальную культуру" вручили британскому рок-музыканту Роду Стюарту.

19 марта на Исторической сцене Большого театра прошло вручение премии BraVo в области классического искусства. Ею отмечены сопрано Венера Гимадиева (Россия), китайский бас Хао Чжан Тян, румынская певица Анжела Георгиу и другие. Организаторы посмертно присудили специальный приз за вклад в мировую музыкальную культуру Монтсеррат Кабалье.