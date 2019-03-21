Русский музей отправил на первую за 100 лет реставрацию полотно Нестерова "Святая Русь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Русский музей в четверг снял с постоянной экспозиции полотно Михаила Нестерова "Святая Русь" и отправил его на первую крупную реставрацию со времени создания картины в начале ХХ века. Реставраторы более 10 лет запрещали вывозить картину на выставки из-за ее состояния.

"Объяснимо желание Русского музея наконец привести в порядок и сделать выездной одну из знаковых работ - картину Михаила Нестерова "Святая Русь", которая около 10 лет по рекомендации реставраторов не покидает стен Русского музея. Она находится в стабильном состоянии, но требующем огромной реставрационной работы", - рассказала журналистам перед снятием картины главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

Во время обследования состояния картины реставраторы заметили провисание основы, мелкие вмятины и фалды, деформацию по углам, кракелюр (мелкие трещины) на поверхности холста, плохую связь красочного слоя с грунтом. Специалисты отмечают, что картина могла бы дальше демонстрироваться в зале, но для того, чтобы обезопасить ее от дальнейшего ухудшения состояния, а также чтобы иметь возможность ее показывать на выездных выставках, ей необходима комплексная реставрация. Специалисты Русского музея изготовят новый подрамник, устранят дефекты и загрязнения холста, укрепят красочный слой, удалят старые реставрационные записи и тонировки, восстановят живописный слой в местах утраты.

"Полотно уходит на реставрацию где-то на полгода, после чего сможет представлять русское собрание не только в стенах музея, но и за его пределами", - сказала главный хранитель. Она рассказала, что Русский музей проводит около 100 выставок в год. "Это огромный поток, и ни одна работа на выставки не отправляется без профессионального глаза реставраторов - обязательно проходит реставрационный совет", - отметила Бабина. В Русском музее работают более 80 реставраторов, за год через них проходит примерно 4,6 тыс. произведений.

Судьба картины

Картина Михаила Нестерова "Святая Русь" считается одним из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры. Действие происходит на фоне северного зимнего пейзажа: к Христу, окруженному наиболее почитаемыми на Руси святыми заступниками - Николаем, Сергием и Георгием, пришли богомольцы. "Святая Русь" была показана широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Петербурге, она понравилась императору Николаю II, но в обществе была воспринята неоднозначно. Прямо с выставки произведение было приобретено для Музея императорской академии художеств.

В 1909 году картину отправили на Международную выставку в Мюнхен, где она получила золотую медаль 1-й степени и была воспроизведена во многих зарубежных изданиях. В 1921 году "Святую Русь" передали в Русский музей. Первоначально она была в экспозиции, но в конце 1920-х годов произведение было убрано в фонды, где находилось до конца 1980-х годов, а затем стало вновь доступно для посетителей музея.