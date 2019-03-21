Миронов и Бондарчук сыграют в фильме "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ Евгений Миронов и актер, режиссер Федор Бондарчук сыграют в фильме "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова. Об этом в четверг во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино, сообщил продюсер проекта, глава кинокомпании "Профит" Игорь Толстунов.

"Главные герои фильма: Александр Кузнецов - князь, Елена Ермакова - это дебют в кино актрисы из Улан-Удэ, она сыграет Тичерть. Креститель Пармы - Евгений Миронов, епископ Пермский Иона. Иван III - Федор Сергеевич Бондарчук", - сказал он.

Фильм является совместным проектом компаний "Профит", "Стар медиа" и телеканала "Россия".

Режиссером выступил Антон Мегердичев. Съемки начались в конце 2018 года, они проходят в районе города Губахи Пермского края.

Исторический роман Алексея Иванова "Сердце Пармы" о покорении Великой Перми Москвой в XV веке был написан в 2003 году. В основу сюжета книги легли реальные исторические события второй половины XV века о том, как в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.