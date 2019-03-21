Сергей Сельянов призвал Фонд кино ослабить контроль за сроками выпуска фильмов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов предложил ослабить контроль за сроками выпуска фильмов со стороны Фонда кино.

"Существует очень жесткое отношение со стороны Фонда кино к срокам производства, я его не понимаю. <…> Мне кажется, что Фонду кино нужно произвести здесь какую-то коррекцию в "настройках", - сказал он в четверг во время очной защиты проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от фонда.

По мнению продюсера, качество выпускаемых фильмов не должно приноситься в жертву скорости производства. "Если картину можно сделать лучше, продюсер обязан это сделать", - добавил Сельянов.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры оштрафует создателей фильмов "Дикая лига", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Дядя Саша" за срыв сроков производства.

Сергей Сельянов - кинорежиссер, сценарист и продюсер. Руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница". Продюсер более 40 художественных и документальных фильмов, отмеченных на российских и международных кинофестивалях.

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.