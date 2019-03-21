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Минкультуры не будет заниматься непосредственной охраной музеев

В министерстве появится новое подразделение, которое разработает единые подходы к обеспечению безопасности и будет осуществлять методическое сопровождение этих процессов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Новое подразделение Министерства культуры РФ, которое займется вопросами комплексной безопасности учреждений культуры, включая музеи, не будет выполнять функции охраны. Об этом сообщил в четверг журналистам замминистра культуры РФ Николай Овсиенко по итогам совещания, посвященного вопросам, связанным с обеспечением охраны музейных предметов и безопасности в музеях России, под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

"В структуре Министерства культуры будет создано специальное подразделение, которое займется вопросами комплексной безопасности учреждений культуры, - сказал Овсиенко. - Вопрос безопасности - это не охрана. Охраной у нас занимается Национальная гвардия. С ними мы достигли соглашения о том, что Национальная гвардия готова к расширению сотрудничества с учреждениями культуры".

Функцией нового подразделения станет выработка единых подходов к обеспечению безопасности и методическое сопровождение этих процессов, уточнил замминистра.

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