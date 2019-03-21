Бабкина попросила Медведева объявить 2020 год Годом народного творчества

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Певица Надежда Бабкина попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева объявить следующий год Годом народного творчества.

"Этот год объявлен Годом театра, и было бы неплохо... сделать следующий год Годом народного творчества. Все государственные коллективы - за, все самодеятельные коллективы хотят, чтобы на наши национальные традиции обратили внимание все <...> Это еще больше сплотит наш народ", - сказала Бабкина на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2018 год.

Артистка подчеркнул, что русская культура - это "основа нашей государственности". "Наша многонациональная яркая многообразная культура - гарант нашей национальной безопасности", - отметила Бабкина.