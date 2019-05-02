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На фестивале "Хранимые веками" в Кремлевском дворце представят народные традиции

Пасхальный фестиваль "Хранимые веками" - это демонстрация "вековых и почитаемых, а также новых" традиций русской культуры, искусства, быта и ремесел, отметили в пресс-службе фестиваля

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Традиции русской культуры, искусства, быта и ремесел представят в пятницу на выставке и гала-концерте Пасхального фестиваля народных традиций "Хранимые веками" в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Об этом сообщила пресс-служба организатора фестиваля.

"Проведение Пасхального фестиваля "Хранимые веками" - это демонстрация вековых и почитаемых, а также новых традиций русской культуры, искусства, быта и ремесел, в котором примут участие самые талантливые артисты - представители народного творчества и профессиональной сцены, ремесленники и производители из всех восьми федеральных округов Российской Федерации", - рассказали организаторы.

На выставке, организованной в фойе ГКД, будут представлены работы художников, ремесленников, представителей традиционных и современных народных промыслов, российские товары и продукты.

Для участия в гала-концерте профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители со всей страны, поддерживающие русский народные традиции, должны были прислать записи своих выступлений оргкомитету. Самый достойных выбирал попечительский совет фестиваля, в который вошли народные артисты России Лев Лещенко, Андрис Лиепа, Владимир Девятов и Юрий Маликов, актриса и телеведущая Ангелина Вовк, представители общественных и творческих объединений. Всего отобраны 24 вокальных, танцевальных и музыкальных коллектива, в том числе из Москвы, Казани, Ярославля, Челябинская, Рязани, Белгорода, Тамбова, Краснодара, Самары, Брянска.

"Таким образом, произойдет уникальная культурная "перекличка" регионов России", - отметили организаторы. С народными коллективами выступят известные эстрадные артисты - Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Олег Газманов, Дмитрий Маликов.

Фестиваль организован ГКД и Фондом "Культурный код" при поддержке Комитета по культуре Государственной думы РФ, Министерства культуры РФ. Агентство ТАСС выступает информационным партнером смотра.

Теги
РоссияГазманов, Олег МихайловичЛещенко, Лев ВалерьяновичВовк, Ангелина МихайловнаМаликов, Юрий Федорович
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