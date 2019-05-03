Хабенский и солисты оперы представили версию "Евгения Онегина" на фестивале Башмета

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Актеры-супруги Константин Хабенский и Ольга Литвинова выступили на одной сцене с солистами оперы и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и представили оперу "Евгений Онегин" в авторской версии Юрия Башмета. Представление прошло в пятницу в рамках XI Международного музыкального фестиваля маэстро в ярославском Театре имени Волкова.

"С одной стороны, это популяризация оперы, - отметил Башмет журналистам перед выступлением. - Тот, кто первый раз пришел на этот спектакль, знает, кто кого любил, кто кого убил, потому что профессиональные актеры читают без купюр гениальный текст Пушкина. Тот же, кто впервые приходит в оперный театр, даже с самыми выдающимися вокалистами, он, как правило, мало понимает сам текст из-за артикуляции, подразумевается, что люди должны знать текст".

Режиссером постановки стал заместитель генерального директора театра "Геликон-опера" Илья Ильин, а худрук фестиваля Юрий Башмет выступил в роли дирижера. Роль Онегина исполнил Илья Кутюхин, Татьяны - Жаля Исмаилова. Пару Ольги и Ленского представили Карина Хэрунц и Юрий Городецкий. Также на сцену вышли другие оперные солисты - Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.

Артисты, задействованные в постановке, состоят в труппах ведущих российских театров, среди которых Государственный академический Большой театр и Московская государственная академическая филармония. Время и место действия зритель считывал с мультимедийного экрана за артистами. На нем появлялись изображения садов, усадеб, небесного свода и силуэтов персонажей.

По словам Башмета, опера и поэзия сложно совместимы, однако в его авторской версии их соединение происходит гармонично. "И музыка, и текст слишком хороши. Я так понимаю, для слушателя это очень трудоемкая работа - на всем концентрироваться: и на игре оркестра, и на тексте Кости Хабенского. Но проект получился живучим, его просят", - подчеркнул Башмет.

Каждую часть оперы зал встречал овациями, особенно бурными - знаменитое "Письмо Татьяны". По окончании спектакля артисты несколько раз выходили на поклон к публике, которая аплодировала стоя.

О фестивале

Фестиваль продлится до 9 мая. Ярославские зрители еще увидят концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату" с Евгением Мироновым в главной роли, музыкально-литературную композицию "Моцарт и Сальери" с Григорием Сиятвиндой в роли чтеца и другие постановки.

Помимо выступлений камерного ансамбля "Солисты Москвы" и оркестра "Новая Россия" под руководством Башмета, на смотре сыграют барочный ансамбль Il Gardellino из Бельгии, Мюнхенский камерный оркестр, мужской хор "А Филетта" с французского острова Корсика и другие.

Как и в предыдущие годы, концерты фестиваля Башмета пройдут в городах Ярославской области. В том числе в Рыбинске, Пречистом, Тутаеве, Некрасовском, Мышкине, Гаврилов-Яме и Данилове. Впервые в программе смотра - Международная академия барокко по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, клавесин и вокал, а также Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.