Пахмутова и Ансамбль Александрова дали старт фестивалю "Дню Победы посвящается"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова под руководством Геннадия Саченюка в понедельник дал первый концерт VII Международного фестиваля искусств "Дню Победы посвящается" в Большом зале Московской консерватории. Специальным гостем вечера стала композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова, передает корреспондент ТАСС.

"Девиз фестиваля 2019 года: "Поклонимся великим тем годам". Это строка из песни нашего выдающегося современника, композитора Александры Николаевны Пахмутовой, отмечающей в нынешнем году свой юбилей [9 ноября пианистка отметит 90-летие]", - объявил ведущий концерта.

Зал приветствовал Пахмутову аплодисментами стоя. Пахмутова - автор более чем 400 песен. С артистами она исполнила свои "Горячий снег", "В песнях останемся мы", "Поклонимся великим тем годам" и посвященную ансамблю "Александровскую песню".

В программу также вошли композиции на музыку Александра Александрова, Василия Соловьева-Седого, Давида Тухманова, Яна Френкеля, Тихона Хренникова и других композиторов. Александровцы исполнили следующие военные песни: "Несокрушимая и легендарная (Песня о Советской Армии)", "Песня о солдате", "Журавли", "Смуглянка", "Хотят ли русские войны" и другие. "Священную войну" и "День Победы" публика слушала стоя - в знак уважения.

Фестиваль продлится до 15 мая, в концертах примут участие Камерный хор Московской консерватории и пианистка Екатерина Мечетина, Симфонический оркестр Министерства обороны РФ, Тульский государственный хор, Московский драматический театр "Человек" и другие коллективы.