Дрезденская галерея выставит картину Вермеера с ранее скрытым на ней купидоном

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Всемирно известная картина голландского художника Яна Вермеера (1632-1675) "Девушка, читающая письмо у открытого окна" будет показана в ее первозданном виде. Об этом сообщается на официальной странице Галереи старых мастеров в Дрездене.
Проведенные с помощью рентгеновских лучей исследования 1979 года показали, что ранее на задней стене комнаты присутствовало изображение обнаженного купидона, которое было закрашено. Считалось, что Вермеер сам сделал это. Инфракрасная рефлектография - технология анализа картин - показала, что этот участок полотна был закрашен не самим Вермеером, а много лет спустя после создания шедевра и смерти художника.
A “new” #Vermeer in #Dresden!https://t.co/bQMFmI0R5U pic.twitter.com/q9CyrdoqSD— SKD (@skdmuseum) 7 мая 2019 г.
Свидетельства того, что кто-то посторонний "приложил руку" к творению Вермеера, подтолкнуло руководство галереи совместно с экспертной комиссией снять закрашенный участок полотна. Восстановление картины представляет сложный и трудоемкий процесс, который занимает годы. Сейчас реставратор Кристоф Шёльцель снимает с помощью скальпеля верхний закрашенный слой картины при максимальном увеличении объектива микроскопа. Только такой метод позволяет сохранить остатки оригинального финального слоя на полотне. Процесс реставрации еще не завершен, а промежуточный результат реставрационных работ будет представлен посетителям с 8 мая по 16 июня этого года.
"Девушка, читающая письмо у открытого окна" была написана в 1657/59 году и считается одной из главных работ Дрезденской галереи. В XIX и ХХ веках "Читающая девушка" была многократно реставрирована.
Галерея старых мастеров, также известная как Дрезденская галерея, представляет собой уникальное собрание 750 работ XV-XVIII веков. Особый акцент сделан на работах итальянских и голландских художников XVII века.