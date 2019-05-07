Дрезденская галерея выставит картину Вермеера с ранее скрытым на ней купидоном

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Всемирно известная картина голландского художника Яна Вермеера (1632-1675) "Девушка, читающая письмо у открытого окна" будет показана в ее первозданном виде. Об этом сообщается на официальной странице Галереи старых мастеров в Дрездене.

Проведенные с помощью рентгеновских лучей исследования 1979 года показали, что ранее на задней стене комнаты присутствовало изображение обнаженного купидона, которое было закрашено. Считалось, что Вермеер сам сделал это. Инфракрасная рефлектография - технология анализа картин - показала, что этот участок полотна был закрашен не самим Вермеером, а много лет спустя после создания шедевра и смерти художника.