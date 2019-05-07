Оркестр Юрия Темирканова даст концерты русской классики в Испании и Италии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, отправляется в среду на гастроли в Испанию и Италию, где будут проходить выступления с 9 по 18 мая. Всеми концертами из произведений русской классики продирижирует народный артист СССР Юрий Темирканов, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Программа тура формируется согласно пожеланиям зарубежных партнеров, ее основу традиционно составляют сочинения русских композиторов. В случае с Заслуженным коллективом России условия, выдвигаемые принимающей стороной, менее всего обусловлены стереотипом "русский оркестр должен играть русский репертуар". Причина скорее кроется в том, что коллектив обладает мировой славой одного из лучших интерпретаторов русской музыки", - сказали в пресс-службе, добавив, что гастрольная афиша составлена из произведений Петра Чайковского и Сергея Прокофьева.

Гастроли откроются в Барселоне исполнением Первого фортепианного концерта Чайковского, где солистом выступил уроженец Узбекистана пианист Бехзод Абдураимов. Он ярко заявил о себе в 18 лет, победив на престижном Международном конкурсе пианистов в Лондоне (2009). Ныне Абдураимов выступает как солист с ведущими симфоническими коллективами Европы.

В Риме оркестр даст три концерта в Зале Санта-Чечилия, вмещающем 2800 слушателей. Этот адрес занимает особое место в творческой биографии петербургского маэстро. В 2015 году он стал почетным пожизненным дирижером Национальной академии Санта-Чечилия.

На концертах в Испании и Италии прозвучат также Пятая и Шестая симфонии и полонез из оперы "Евгений Онегин" Чайковского, Пятая симфония Прокофьева. В Риме, Удине и Бари в исполнении оркестра прозвучит Скрипичный концерт Чайковского. Солировать будет японская скрипачка Саяка Седзи, которая в 18 лет стала самой молодой за всю историю победительницей Конкурса имени Никколо Паганини в Генуе (1999). Саяка Седзи играет на инструменте Страдивари "Рекамье" Elman Stradivarius 1729 года.

Этими гастролями маэстро Темирканов продолжает цикл международных выступления нынешнего сезона, проходящего под знаком его 80-летия. В нынешнем сезоне возглавляемый им оркестр концертировал на самых престижных сценах мира - в Вене, Зальцбурге, Париже, Лондоне, Берлине, Гамбурге, Женеве, Люцерне и других городах.