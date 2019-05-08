ТАСС проводит виртуальную экскурсию по двум домам Булата Окуджавы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ТАСС подготовил проект "Виртуальный квартирник", приуроченный к 95-летию Булата Окуджавы. Он позволяет совершить виртуальную прогулку по двум музеям, связанным с именем поэта, – культурному центру "Дом Булата" в Плотниковом переулке и даче Окуджавы в писательском поселке Переделкино.

Основа проекта – пять интерактивных панорам, снятых в формате 360°. Взаимодействуя с ними, читатель может рассмотреть часть музейной экспозиции и узнать историю того или иного предмета: от первой нелегально изданной пластинки Окуджавы до кофемолки его бабушки.

Еще одна составляющая проекта – страница с видеопоздравлениями от знаменитостей. Андрей Макаревич, Светлана Сурганова, Евгений Маргулис, Юрий Стоянов, Евгений Князев, Александр Городницкий и Марк Розовский рассказывают о влиянии Булата Окуджавы на их творчество, взгляды и музыкальные вкусы, а также исполняют песни поэта (и о поэте).

"Бесконечно благодарна судьбе, что я дожила до такого дружеского, полного любви и внимания к личности и к творчеству Булата Шалвовича жеста. Потому что, к сожалению, когда его не стало, первыми заговорили люди, которые мало разбирались в сути его таланта. И вот теперь, когда уже прошло 20 лет, и судьба памяти о Булате Окуджаве очень не проста… Вдруг такой удивительный жест навстречу, вот эта дружеская протянутая рука – для меня подарок судьбы. То, что это сделано с таким вкусом, так обаятельно и заманчиво. Думаю, что всем это действительно будет интересно", – подчеркивает Ольга Окуджава (Арцимович), вдова поэта, директор Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкине, при непосредственном участии которой был подготовлен проект.



Булат Окуджава

Российский поэт, музыкант и писатель. Родился 9 мая 1924 года.

Один из основоположников жанра авторской песни. Наиболее известен как автор и исполнитель песен "До свидания, мальчики", "Ваше благородие, госпожа Удача", "Нам нужна одна победа", "Песенка кавалергарда". Также автор сборников стихов "Веселый барабанщик", "Зал ожидания", сборников повестей и рассказов "Фронт приходит к нам", "Путешествие дилетантов", сценариев фильмов "Женя, Женечка и "катюша" (совместно с режиссером Владимиром Мотылем) и "Верность" (совместно с Петром Тодоровским).