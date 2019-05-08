Фильм "На Париж", снятый по сценарию Говорухина, выходит в российский прокат

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Дебютная полнометражная лента Сергея Саркисова "На Париж" выходит в российский прокат в четверг. Фильм снят по сценарию народного артиста России, кинорежиссера Станислава Говорухина.

Как сообщил ТАСС режиссер картины, фильм рассказывает "удивительную историю советских офицеров, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже". Лента посвящена Победе, изменившей мир и героев повествования. Саркисов подчеркнул, что акцент в фильме "сделан не на спецэффекты, а на человеческую историю и игру лучших российских актеров".

Режиссер в своей работе использовал смешение комедии, драмы и военно-исторического жанра. В фильме он сам исполнил небольшую эпизодическую роль - немецкого генерала.

Фильм основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Эта история была найдена и записана режиссером и сценаристом Станиславом Говорухиным, а созданный им сценарий был доработан режиссером Сергеем Ашкенази.

Актеры о фильме

Исполнитель главной роли Дмитрий Певцов сообщил, что процесс съемок оставил у него очень приятные впечатления. "Я получил такое удовольствие от съемочного процесса, от работы с режиссером, что уже не так важен результат. Полтора месяца я прожил в любви, в радости, в хорошей компании", - сказал он журналистам на премьере фильма.

Рената Литвинова, которая также принимала участие в съемках, отметила, что лента получилась теплой и доброй. "Режиссер не ошибся ни одной позицией в кастинге, и мне кажется, что это дорогого стоит", - подчеркнула она.

Актер Евгений Стычкин рассказал ТАСС об основных идеях картины. "Это кино про любовь. Да, оно про войну, про путешествие замученных войной одиноких людей в сторону Парижа, но при этом фильм в первую очередь про надежду. Тогда всем казалось, что сегодня начнется новая жизнь и будет новый мир, в котором никогда больше не повторится этот ужас", - сказал он.

В картине также снимались Сергей Маковецкий, Евгений Стычкин, Торнике Квитатиани и Михаил Ефремов. Как сообщили ТАСС в компании "Блиц фильм", которая занималась созданием киноленты, съемки проходили в Польше, Москве, Калининградской и Московской областях в 2017 году.

Выход картины приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.