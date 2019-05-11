Рыбаковский фестиваль открылся в Тамбове спектаклем Вахтанговского театра

ТАМБОВ, 12 мая. /ТАСС/. В Тамбове 11 мая открылся 13-тый межрегиональный театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова спектаклем столичного Вахтанговского театра "Крик лангусты", передает корреспондент ТАСС.

С 11 по 24 мая на тамбовской сцене представят 19 постановок театров из Москвы, Иванова, Карелии, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Рязани, Самары, Таганрога и Ярославля.

"В 13-ый раз мы собираем у себя лучшие театральные коллективы, где есть спектакли, в которых имеются исключительные актерские работы. Открывает сегодня наш фестиваль театр Вахтангова с постановкой "Крик лангусты", это наши гости, они идут вне конкурсной программы. Главной же целью нашего фестиваля является поддержка провинциальных актеров, желание поддержать их талант. В то же время нам хочется посмотреть, куда растет провинциальный театр, какие новые формы принимает, какую драматургию берет в свой репертуар", - рассказал ТАСС директор Тамбовского драмтеатра Петр Куликов.

Он отметил, что в рамках Рыбаковского фестиваля уже который год реализуется уникальный молодежный проект, когда студенты театральных вузов привозят в Тамбов свои дипломные работы, чтобы узнать мнение авторитетных специалистов. В этом году впервые к нему добавилось направление "Театр - подросткам". "На протяжении двух дней московский Арт-театр будет представлять тамбовской молодежной публике свой спектакль "Аве Мария Ивановна", который уже давно идет с огромным успехом в Москве. Он поднимает проблемы, которые волнуют современных подростков - поиск самостоятельности, попытка справиться с собственными чувствами, соперничество и так далее", - сказал Куликов.

Еще одной особенностью фестиваля этого года станет расширение площадок. На этот раз в театре будут работать не только малая и основная сцены, но и камерная. Кроме того, пройдет "Малый Рыбаковский фестиваль", где профессиональные театры региона смогут выступить со своими лучшими постановками в районных домах культуры Тамбовской области.

Фестиваль имени Н. Х. Рыбакова проходит в Тамбовской области с 2007 года. Он носит имя известного русского актера, который закончил свой творческий и жизненный путь в Тамбове. Традиционно в рамках фестиваля, помимо показов спектаклей и их обсуждений, проходят творческие встречи и вечера, театральные гостиные, презентации и мастер-классы. Итогом конкурсной программы фестиваля является присуждение номинантам звания "Актер России" или "Актриса России", а главным призом - денежная премия.