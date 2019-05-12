В США умерла актриса из сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон

ТАСС, 12 мая. Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление ее дочерей.

"У нас разбито сердце из-за того, что наша любимая мать скончалась сегодня от рака", - приводит агентство их слова.

За съемку в сериале "Отряд "Стиляги" (The Mod Squad, 1968 - 1973 годы) Липтон в 1971 году получила премию "Золотой глобус". Настоящий успех актрисе принесла роль владелицы закусочной Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991 годы).

В 2004 году у актрисы диагностировали рак толстой кишки. Она проходила годовой курс лечения.