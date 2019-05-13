В Турции прошел первый Турецко-русский фестиваль классической музыки

АНКАРА, 13 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки завершился в курортной провинции Анталья концертом "Пьяццолла-гала", который объединил любимые во всем мире танго Астора Пьяццоллы.

Мероприятие проходило 8,9 и 11 мая в античном амфитеатре в Сиде.

В первый день на его сцене выступил камерный оркестр "Виртуозы Москвы" с музыкой композиторов двух стран: Дмитрия Шостаковича и классика турецкой композиторской школы ХХ века Невита Кодаллы. В тот же вечер сопрано Анна Аглатова, обладательница редкого голоса и яркого темперамента, исполнила популярные арии Россини, Ардити, Легара, Пуленка и Делиба, а пианист Фазыл Сай - Концерт №12 для фортепиано с оркестром Моцарта.

На следующий день Владимир Спиваков выступил как дирижер и солист, в его интерпретации прозвучал Концерт для скрипки с оркестром (RV 279) Вивальди. Также с оркестром выступил флейтист Сергей Журавель, а в исполнении оркестра "Виртуозы Москвы" прозвучали сочинения Боккерини и Чайковского.

На заключительном концерте фестиваля вместе со Спиваковым и "Виртуозами Москвы" на сцену вышел аккордеонист Никита Власов - музыкант нового поколения, лауреат более 30 международных конкурсов. В его исполнении прозвучали популярные танго "Забвение", "Милонга", "Ангел". Артисты оркестра "Виртуозы Москвы" исполнили сольные партии в знаменитых циклах Пьяццоллы "Времена года в Буэнос-Айресе" и "История танго". Каждый номер программы публика встречала с восторгом.

Как отмечают организаторы, в роли которых выступила группа отелей Barut Hotels, "грандиозный успех закрытия говорит о том, что место и формат выбраны очень удачно и следующего фестиваля здесь будут ждать с нетерпением". Концерты фестиваля посетили более 6500 зрителей.

"Организовывая фестиваль классической музыки во время перекрестного года культуры и туризма Турции и России, мы поставили цель с помощью музыки показать дружбу, которая уходит корнями в глубину веков, между нашими странами. Проведя его в античном амфитеатре Сиде, мы внесли существенный вклад в развитие дружеских отношений, и искренне благодарим всех, и в особенности артистов, за такое грандиозное мероприятие!" - отметил председатель совета директоров Barut Hotels Хайдар Барут.

Перекрестный год культуры и туризма России и Турции начался 8 апреля и продлится до декабря. В его программе - фестивали, концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления как в России, так и в Турции. Завершится год культуры и туризма в Стамбуле выставкой экспонатов из собрания Третьяковской галереи.