Более 20 театров представят спектакли на Международном театральном фестивале имени Чехова

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Артисты 22 театров из России, Австрии, Германии, Китая, Франции и других стран сыграют на столичных и региональных сценах во время XIV Международного театрального фестиваля (МТФ) им. А. П. Чехова. Он пройдет с 14 мая по 21 июля 2019 года.

Организаторы фестиваля подготовили специальную программу "Китайский театр - почетный гость Чеховского фестиваля". Она приурочена к 70-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. "Впервые на фестивале будут представлены сразу пять коллективов из КНР. Все постановки очень разноплановы - это опера Куньцюй, классический и современный танец, драматическое искусство, современное акробатическое шоу", - рассказал ТАСС генеральный директор фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Валерий Шадрин.

По его словам, в честь юбилея также на Цветном бульваре с 13 мая и до конца фестиваля будет работать выставка фотографий, посвященная театру Китая. На стендах под открытым небом размещены фотографии спектаклей-участников фестивалей разных лет.

Спектакль "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй откроет Чехов-фест 14 мая. Постановка Артиста ЮНЕСКО во имя мира Чжан Цзюня будет сыграна в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Перед публикой выступит Шанхайский балет, который покажет "Эхо вечности" - романтичный и трагический рассказ о любви императора Сюань-цзуня к его наложнице Ян Гуйфэй, поставленный хореографом Патриком де Бана.

Впервые на российской сцене сыграют артисты Театра танца ТАО, зрители увидят минималистичные эксперименты молодого китайского хореографа Тао Йе. Помимо этого, в Россию приедет из Пекина "Труппа Лон Юнь Кунг-Фу" знаменитого актера Джеки Чана с шоу "11 воинов", соединяющим элементы кунг-фу, традиционного китайского балета и современного танца. Национальный театр Китая представит спектакль "Принц Лань Лин" в постановке Ван Сяо Ин.

Мировые премьеры и долгожданное возвращение

Шадрин в беседе с ТАСС также отметил спектакль "Буря" в постановке Йетте Штекель "с блистательной Барбарой Нюссе, которая играет Просперо". "Спектакль технически сложный [монтаж занимает три дня], с замечательной живой музыкой, представляющей собой смешение джаза, рэпа и звуков природной стихии", - подчеркнул он.

В программе фестиваля также постановка художественного руководителя датского театра Републик Мартина Тулиниуса. "Спектакль по мотивам Шекспира - "Тайгер Лиллиз играют "Гамлета" - безумный, полный черного юмора кабаре в живом исполнении знаменитого трио "Тайгер Лиллиз" во главе с Мартином Жаком - он автор стихов и музыки к спектаклю", - поделился генеральный директор Чехов-феста.

Зрители увидят спектакль Грузинского театра имени Шоты Руставели по знаменитой философской притче писателя Эрлома Ахвледиани "Вано и Нико", поставленный народным артистом СССР Робертом Стуруа. Швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска привезет новую редакцию спектакля "Донка. Послание Чехову", поставленного совместно с Чеховским фестивалем в 2009 году.

Как рассказал Шадрин, в программе фестиваля - две мировые премьеры. Это спектакль-водевиль Владимира Панкова "Медведь" по одноименной чеховской пьесе-шутке, созданный международной командой из России, Узбекистана и Беларуси. "Закроет фестиваль спектакль Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота", созданный в сотрудничестве с Чеховским фестивалем, - семичасовое театральное путешествие во времени и пространстве", - добавил генеральный директор фестиваля.

МТФ им. А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Форум проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.