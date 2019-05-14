Большой театр представляет новую постановку оперы Чайковского "Евгений Онегин"

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене готов представить зрителям новую постановку оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин". Серия премьерных показов пройдет с 15 по 19 мая, во вторник состоится генеральная репетиция спектакля, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Опера "Евгений Онегин", либретто которой написано самим Чайковским в соавторстве с Константином Шиловским по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина, практически постоянно присутствует в репертуаре Большого театра со времени первой постановки, премьера которой состоялась 11 января 1881 года. Разумеется, времена меняются, и этот оперный шедевр периодически предстает на подмостках Большого в новых версиях", - заявила Новикова.

Она отметила, что последнее время опера шла на Новой сцене ГАБТ в режиссерском прочтении Дмитрия Чернякова (спектакль увидел свет в 2006 году, исполнялся в течение одиннадцати сезонов, и помимо Большого был показан на гастролях в Парижской национальной опере, театре Ла Скала в Милане, Ковент-Гарден в Лондоне, а также в Китае, Греции, Словении и Израиле).

Теперь "Евгений Онегин" возвращается на Историческую сцену Большого театра, подчеркнула собеседница агентства. Постановку осуществляет известный театральный режиссер Евгений Арье, основатель и художественный руководитель прославленного театра "Гешер" (Тель-Авив). "Его дебют в оперном театре состоялся именно с труппой Большого на постановке оперы Мечислава Вайнберга "Идиот" в 2017 году в рамках Международного форума "Мечислав Вайнберг (1919-1996). Возвращение", - напомнила Новикова.

По ее словам, над своим вторым спектаклем в Большом Арье работает с той же командой, которая два года назад сложилась на постановке его дебютного спектакля. В качестве сценографа выступает Семен Пастух, художник по костюмам - Галина Соловьева, художник по свету - Дамир Исмагилов.

Дирижером-постановщиком нового "Евгения Онегина" стал музыкальный руководитель-главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев. Главные партии репетируют: Анна Нечаева, Екатерина Морозова (Татьяна), Екатерина Воронцова, Алина Черташ (Ольга), Игорь Головатенко, Станислав Куфлюк (Евгений Онегин), Илья Селиванов, Алексей Неклюдов (Ленский) и другие, перечислила пресс-атташе ГАБТ.

История о сильной личной драме

"Согласно всеобщему признанию, "Евгений Онегин" по праву считается одним из лучших сочинений Чайковского", - отметила Новикова. Для сюжета своей оперы композитор искал историю о сильной личной драме, чтобы трагедия смогла задеть его за живое. Весной 1877 года певица Елизавета Андреевна Лавровская предложила ему написать оперу по сюжету романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

Известно, что той же весной Чайковский сам оказывается в ситуации, чем-то схожей с сюжетом романа. Ему приходят страстные любовные письма от студентки консерватории, которую Петр Ильич едва припоминал. Пишет ему Антонина Милюкова.

Композитор отвечает девушке холодным отказом. Однако юная особа оказывается настойчивой, и вскоре Чайковский знакомится с ней ближе. Через пару месяцев (а именно 6 июля 1877 года) Петр Ильич женится на Антонине Милюковой, а уже спустя три недели спасается от брака бегством.

"Композитор был большим почитателем творчества Пушкина, - продолжила пресс-атташе ГАБТ. - Он так увлекся интересной историей "Евгения Онегина", что написал сценарий для будущей оперы всего за одну ночь. В целом же работа над произведением длилась около года: Чайковский начал сочинять музыку в мае 1877 года и завершил в феврале 1878 года".

Он очень переживал за судьбу своего необычного творения, отметила собеседница ТАСС. "В опере не было традиционных на то время сценических эффектов, а исполнение партий требовало от актеров максимальной искренности и простоты", - пояснила она.

17 марта 1879 года состоялось первое исполнение оперы силами студентов Московской консерватории под управлением Николая Рубинштейна. Но постановка в качестве эксперимента была показана не в Большом театре, а на сцене находящегося радом с Большим Малого театра. Успех был настолько очевидным, что работа над оперой была продолжена, и 11 января 1881 года премьера "Евгения Онегина" состоялась уже на сцене Большого театра, а через три года - 19 октября 1884 года - прошла петербургская премьера на сцене Мариинского театра.

"Евгений Онегин" в Большом

"За те 138 лет, что прошли со времени первой премьеры в Большом, "Онегин" выдержал одиннадцать новых постановок и одно возобновление. Премьеры давались не только в Москве, но и в Куйбышеве (во время эвакуации театра в 1942-43 годах) и даже в Нью-Йорке (на гастролях театра в 1991 году)", - сообщила Новикова.

В историю вошли постановки Антона Барцала, Леонида Баратова, Бориса Покровского. Одна из лучших постановок была осуществлена в XXI столетии режиссером Дмитрием Черняковым и дирижером Александром Ведерниковым.

Премьерными спектаклями в Большом дирижировали сам композитор (в 1889 году), Вячеслав Сук, Александр Мелик-Пашаев, Николай Голованов, Владимир Небольсин, Мстислав Ростропович, Александр Лазарев, Марк Эрмлер. Художественный образ спектакля в разное время создавали Карл Вальц, Константин Коровин, Петр Вильямс, Валерий Левенталь.

Среди исполнителей главных партий были замечательные артисты - Мария Климентова, Антонина Нежданова, Галина Вишневская, Маквала Касрашвили (Татьяна), Тамара Синявская (Ольга), Леонид Собинов, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Владимир Атлантов (Ленский), Павел Хохлов, Юрий Мазурок (Онегин), Марк Рейзен, Максим Михайлов, Евгений Нестеренко (Гремин) и многие другие.

"Со времени создания Чайковским "Евгения Онегина" и его первой постановки в Большом театре опера практически постоянно сохранялась в репертуаре и прошла на его сцене 2352 раза, не считая гастрольных спектаклей в стране и за рубежом", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ. "О востребованности спектакля говорит и такой факт, что на всю серию премьерных показов нового "Онегина", которые пройдут с 15 по 19 мая, билеты полностью раскуплены", - добавила она.

Новая версия

"Евгений Онегин", безусловно, должен быть в Большом театре", - такое мнение высказал музыкальный руководитель-главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев, который является дирижером-постановщиком новой версии этой оперы.

Маэстро убежден, что "Евгений Онегин" - это сочетание двух гениев. Гения музыки и гения литературы: Пушкина и Чайковского. Это сочетание, которое не может оставить равнодушным любого человека, владеющего русским языком и имеющего хоть какое-то отношение к русской культуре".

"Что касается нашей новой версии, то я даже не говорю про современность постановки, очень важно, чтобы все образы, которые появляются в этой опере, были настоящими, человеческие отношения должны очень ярко проецироваться через весь зал, через оркестровую яму к зрителю", - заявил дирижер, признав, что "это сложно, потому что "Евгений Онегин" оброс большим количеством штампов за все существующие в России, и не только в России, постановки". При этом, он согласился с тем, что "каждый постановщик пытается найти что-то главное, настоящее". "Вот и мы сделаем попытку", - пообещал маэстро.

Своими мыслями о спектакле поделился и режиссер Евгений Арье. "Мне хочется поставить спектакль одновременно классический и современный. Я не стремлюсь осовременивать историю буквально и не пытаюсь втиснуть ее в какую-то специально сочиненную концепцию. Основную задачу вижу в том, чтобы опера зазвучала свежо", - сказал он.

Арье считает, что поэтический мир "Онегина" заразил и Чайковского. "Поэтичность, искренность этой оперы очень важно сохранить. Но в романе есть и иное качество, очень ценное для меня, - это совершенно замечательная пушкинская ирония, которую мне особенно хотелось воплотить в этом спектакле", - признался режиссер.

О своем участии в спектакле высказался в беседе с ТАСС и ведущий солист Большого театра, заслуженный артист России Игорь Головатенко, исполняющий партию Евгения Онегина. "Счастлив принимать участие в новой постановке "Онегина" в Большом театре. Сложно словами дать точное определение Онегину - это многогранный образ, он очень меняется по ходу произведения. Важнейшая задача - обогатить и без того прекрасную музыку великого Чайковского пушкинской поэтической интонацией", - определил свою цель певец.