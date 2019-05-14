Акция "Ночь в музее" пройдет на 200 культурных площадках в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 200 площадок Москвы проведут различные мероприятия в рамках акции "Ночь в музее" 18 мая, некоторые из них будут работать до 7:00 утра 19 мая. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

"В Москве запланировано более 350 мероприятий, которые пройдут на 200 культурных площадках. Программа начнется с 18:00, и некоторые площадки работают до 7:00 утра. Это возможность музеев продемонстрировать другие формы работы, не только классические", - сказал Кибовский.

Он посоветовал москвичам в ходе акции обратить внимание на те площадки, которых не было в прошлом году. Кибовский рекомендовал посетить музей Высоцкого, музей-квартиру Солженицына, дом-музей Тургенева.

Как сообщалось, помимо музеев акция пройдет в театрах, библиотеках, домах культуры, выставочных залах и школах искусств. В этом году девиз акции - "Живи в музее". Большая часть мероприятий пройдет с 18:00 18 мая до 00:00 19 мая. Для москвичей и гостей столицы пройдут сотни мероприятий, в числе которых концерты, квесты и экскурсии.