Более 1 тыс. волонтеров примут участие в мероприятиях по случаю 1100-летию крещения Алании

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. волонтеров примут участие в мероприятиях, посвященных 1100-летию крещения Алании, которые пройдут в 2022 году. Об этом сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае Елена Козак в ходе выступления на международном форуме "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

"2022 год объявлен годом, посвященным 1100-летнему юбилею крещения Алании. Считаю, что наша амбициозная задача - сформировать волонтерский корпус. Мы его уже условно назвали "Волонтеры гостеприимства 1100". У нас будет 1100 человек", - сказала Козак.

Она подчеркнула, что создана дорожная карта развития добровольчества в сфере гостеприимства. "Считаю, что в течение оставшихся до аланского юбилея 2,5 лет у нас есть все возможности, чтобы вырасти до международного волонтерского движения "Волонтеры гостеприимства", - заключила она.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.

Форум организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.