Дмитрий Глуховский представил первый в России аудиосериал

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Писатель Дмитрий Глуховский, автор романа "Метро 2033", написал и озвучил первый в России аудиосериал "Пост". Презентация проекта о постапокалиптическом будущем России прошла в четверг.

"Эта идея у меня родилась некоторое время назад, я все ждал случая ее реализовать. Это история про то, как на руинах старого растет новое, про то, как детям приходится отвечать за то, что делают отцы, о героизме, об обороне рубежей", - сказал Глуховский журналистам.

По словам писателя, действие происходит на территории распавшейся на части России, в бывшем городе Ярославль.

"Нынешнее состояние России - Московская империя, к востоку от нее - неизвестность, тьма, мрак", - рассказал он. На границе империи находится крепость-пост, жители которой несут дозор у единственного уцелевшего железнодорожного моста через Волгу, который уходит в никогда не развеивающийся туман ядовитых испарений.

Печатная версия проекта выпускаться не будет. Первый сезон состоит из десяти серий по 45-50 минут. "Мир переживает возвращение аудиоформата, люди чувствуют дефицит длинных осмысленных нарративов, им нужна литература, история, художественное переосмысление того, что происходит в жизни, - рассказал ТАСС автор аудиосериала. - Мне интересно испытывать новые возможности, которые дают социальные медиа и такие платформы".

Автором саундтрека к аудиосериалу стал известный исполнитель Тима Белорусских. Премьера его песни, написанной специально для "Поста", состоялась на презентации проекта. Аудиосериал доступен пользователям стримингового сервиса Storytel с 16 мая.

О писателе

Дмитрий Глуховский дебютировал как сетевой писатель с постапокалиптическим романом "Метро 2033", который стал международным бестселлером и переведен на 37 языков. Права на экранизацию романа в 2016 году приобрела голливудская студия MGM, развитием кинопроекта занимается продюсер Майкл де Люка ("Социальная сеть", "Капитан Филипс", "50 оттенков серого").

Среди других книг Глуховского - "Сумерки", "Будущее", "Рассказы о Родине". Писатель признан одним из пионеров бесплатных сетевых публикаций. В настоящее время писатель работает над либретто американской оперы "Три астронавта" по мотивам одноименного произведения Умберто Эко.