Организаторы "Евровидения" аннулировали голосование белорусского жюри

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" приняли решение аннулировать результаты голосования профессионального жюри в Белоруссии после того, как судьи разгласили информацию об итогах. Об этом сообщил в субботу во время финала смотра российский участник Сергей Лазарев на своей странице в Instagram.

"Нам только что сообщили, что жюри Белоруссии отстранили от голосования, потому что они рассекретили итоги голосования. Мы, конечно, в шоке, потому что рассчитывали на поддержку Белоруссии. Я уверен, что были бы высокие баллы от жюри", - сказал Лазарев.

Он подчеркнул, что при этом зрители из Белоруссии могут проголосовать.

Финал "Евровидения-2019" проходит в ночь на воскресенье в Выставочном центре Тель-Авива. На победу претендуют представители 26 стран. Лазарев выступил пятым номером с песней Scream ("Крик").