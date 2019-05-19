Киркоров: Лазарев вошел в тройку лучших артистов Европы по версии жюри и телезрителей

ТАСС, 19 мая. Народный артист России Филипп Киркоров отметил высокий результат Сергея Лазарева на "Евровидении-2019", указав, что он вошел в тройку лидеров по версии как профессионального жюри, так и голосования телезрителей. Об этом Киркоров, являвшийся продюсером выступления Сергея Лазарева на "Евровидении" и соавтором его песни Scream ("Крик"), заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

"Этот человек совершил невозможное <...> Когда Дима [Билан] привез победу в Россию с конкурса "Евровидение", правила были другие, не было голосования жюри, было голосование только телезрителей. А сегодня - стабильность: в 2016 [году] жюри и телезрители, сегодня жюри и телезрители [голосовали], и он стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы", - сказал Киркоров.

Он также заметил, что по итогам зрительского голосования Лазарев занял второе место.

Сергей Лазарев набрал 369 баллов. В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место и стал первым по результатам зрительского голосования.

Победителем конкурса 2019 года стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, получивший 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Финал "Евровидения" состоялся в ночь на воскресенье в Тель-Авиве.