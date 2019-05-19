Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон "Игры престолов"

Более 1 млн человек подписали петицию с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала "Игра престолов". Соответствующее обращение было размещено на сайте change.org неделю назад.

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Автор петиции считает, что Дэвид Бениофф и Ди-Би (Дэниэл) Уайсс - некомпетентные сценаристы и не справляются со своей работой, когда у них нет возможности обратиться к первоисточнику в виде книг.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. На данный момент вышло только пять книг из семи запланированных, и события сериала опередили сюжет романов.

Восьмой сезон, состоящий из шести эпизодов, стартовал 14 апреля. Премьеру первой серии посмотрели 17,4 млн американских зрителей, а пятой - рекордные 18,4 млн.

Ранее журнал Variety сообщил, что Дэвид Бениофф и Ди-Би Уайс будут работать над новыми фильмами фантастической киносаги "Звездные войны".