Спектакль драмтеатра Мордовии "Поминальная молитва" открыл Театральный марафон в Чувашии

ТАСС, 19 мая. Трагикомедия Русского драматического театра Мордовии "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина в воскресенье открыла Театральный марафон в Чебоксарах. Как сообщили ТАСС в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. В. Иванова, где проходит марафон, постановка многогранна и затрагивает вопросы веры, милосердия, сострадания и гуманизма.

"Это очень необычный спектакль о вечных жизненных ценностях, в нем переплетаются смешное и грустное. Постановка о том, как не потерять человеческое достоинство в непростое время, как остаться способным к состраданию. Важное место отведено теме веры в ее разных ипостасях - как не разучиться верить, несмотря ни на что, и как сохранить Бога в своей душе", - сказала собеседница агентства.

Есть в постановке и тема взаимоотношений между нациями и народами. Героям приходится переживать разные жизненные ситуации, которые становятся своеобразной проверкой для каждого из них.

В программе марафона 20 и 21 мая спектакли "Дальше - тишина" по пьесе Виньи Дельмар с актрисой Любовью Денисовой в главной роли и постановка по русской классике "Горе от ума". Ранее руководитель Русского драматического театра Мордовии Андрей Ермолин сообщил ТАСС, что артисты из Мордовии выступают в Чувашии после двадцатилетнего перерыва.

Следующим пунктом марафона станет Пенза. Чувашский государственный театр оперы и балета отправится в этот город на гастроли, чтобы представить зрителям свои лучшие балеты - "Сарпиге", "Золушка" и "Спящая красавица".

Марафон в Год театра

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.