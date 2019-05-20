Премьера балета Paradox с участием Полунина пройдет на фестивале Чайковского в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьера балета Paradox в исполнении танцовщика Сергея Полунина состоится в рамках V Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину 29 июня, в понедельник сообщается на сайте Министерства культуры Подмосковья.

"29 июня в рамках V Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину состоится специальный показ спектаклей Paradox и Sacre в исполнении Сергея Полунина, приглашенного солиста Баварского государственного балета. Оба балета поставлены японским хореографом Юкой Ойши и приурочены к 130-летию Вацлава Нижинского, выдающегося танцовщика, ведущего участника дягилевских "Русских сезонов", - говорится в сообщении.

Балет Paradox будет показан в России впервые. Наряду с Сергеем Полуниным в нем танцуют Алексей Любимов, заслуженный артист РФ Алексей Любимов, ведущий солист МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, и первый солист Национального театра в Белграде Дейан Коларов.

"Премьера балета Сергея Полунина на фестивале Чайковского - не только сенсация, но и приобретение, мы им очень гордимся <...> Имя яркого, неординарного, невероятно популярного танцовщика Сергея Полунина на афише - самая высокая планка для фестиваля, отмечающего в этом году свой первый - пятилетний - юбилей", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой.