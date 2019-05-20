В Канне представили снятый на мобильный телефон фильм режиссера Гуца "Смерть нам к лицу"

КАНН, 20 мая. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Бориса Гуца "Смерть нам к лицу" представили в понедельник в российском павильоне, работающем на территории 72-го международного Каннского кинофестиваля. Гостям киносмотра был показан ролик, состоящий из отрывков картины, снятой на смартфон.

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"Фильм рассказывает историю о том, как умирает девушка, страдающая заболеванием, а ее муж пытается ее спасти, ищет деньги на дорогостоящее лечение", - рассказал на пресс-конференции режиссер. "Это комедийная мелодрама о том, как смерть и болезнь можно победить с помощью любви и юмора", - добавил Гуц.

"Смерть нам к лицу" стал третьей полнометражной работой 38-летнего режиссера и второй картиной, созданной им с помощью мобильного телефона. "Для меня это единственная возможность адекватно рассказать эту историю, - сказал Гуц. - Я хочу снимать кино каждый день, поэтому каждый день я хожу с телефоном, снимаю людей в кафе, парках. Мне кажется это ценнее, чем выдумки".

Главные роли в картине сыграли Александра Быстржицкая и Даниил Пугаёв. "У меня не было намерения задействовать звезд первой величины, использовать дорогие камеры. Это, на мой взгляд, было бы не очень честным. Я просто дал телефоны в руки актерам", - рассказал режиссер.

По словам продюсера фильма Игоря Мишина, "этот фильм про жизнелюбие, а то, что съемка велась на мобильный телефон, - это очень оригинальный драматургические ход". "Мне интересно было наблюдать за тем, что делает Борис. Я познакомился с его первой полнометражной работой "Арбузные корки" на российском фестивале "Движение", - рассказал Мишин.

"Сценарий новой картины показался мне очень оригинальным. В отличие от большинства фильмов, связанных со смертью от неизлечимой болезни, этот фильм не вызывает слезу", - отметил продюсер.

Для актеров, сыгравших главные роли в фильме, картина стала дебютом. "Это мой дебют в кино, мой первый серьезный опыт, - отметил Даниил Пугаёв. - Такой эксперимент был не так прост. Ты должен быть настоящим. Здесь непростая тема, но в тоже время много юмора".

О фестивале

72-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 14 по 25 мая. Борьбу за главный фестивальный приз ведет 21 фильм, из них больше половины представляют Европу. Жюри конкурса возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Российские картины заявлены в конкурсе авторского кино "Особый взгляд": это фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" о жизни русской провинции и картина Кантемира Балагова "Дылда", действие которой происходит в послевоенном Ленинграде.

Представительство российской делегации на 72-м Каннском международном кинофестивале организовано "Роскино", в частности, при поддержке МИД России и Минкультуры.