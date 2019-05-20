Международный балетный приз "Бенуа де ла данс" в 27-й раз вручат в Большом театре

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Лауреаты международного балетного приза "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse) будут объявлены во вторник в Москве. Церемония вручения балетных "Оскаров" - так окрестили эту премию в творческих кругах - пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) и станет 27-й по счету, сообщили ТАСС в оргкомитете награды.

"Вот уже 27-й год подряд приз "Бенуа де ла данс" отмечает самые яркие работы мирового балетного искусства. В этом году на награду в общей сложности претендуют 27 номинантов, в их числе - шесть хореографов, семь балерин, семь танцовщиков, два композитора и пять сценографов. Все они - представители ведущих балетных компаний мира", - сказала генеральный директор программы "Бенуа" Регина Никифорова.

Приз "Бенуа де ла данс", учрежденный в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии в Москве, присуждается ежегодно за лучшие работы минувшего сезона, которые оценивает международное жюри под бессменным председательством всемирно известного российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. В этом году вместе с ним будут оценивать номинантов Дёрк Баденхорст - генеральный директор Южно-Африканского международного конкурса балета, директор Балета Мзанси и школы КуДанЮА, Тед Брандсен - директор Национального балета Нидерландов, Светлана Захарова - прима-балерина Большого театра России, Ана Лагуна - международная звезда, балетмейстер-репетитор, Аньес Летестю - этуаль балета Парижской Оперы, художник по костюмам, Владимир Малахов - международная звезда, педагог, хореограф, Рейчел Мур - президент и генеральный директор Музыкального центра в Лос-Анджелесе.

Что касается претендентов на награду, то ими становятся представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики, а также композиторы и сценографы. Выдвигают номинантов сами члены международного жюри, которые в итоге и определят лучших.

Номинанты

Номинантами этого года среди хореографов стали: Хуанхо Аркес (за балет "Пламя", Бирмингемский Королевский балет), Септиме Вебре (за "Волшебника из страны Оз", Балет Канзас-Сити), Мануэль Легри ("Сильвия", Венский государственный балет), Джастин Пек ("Торопись, мы мечтаем", Балет Сан-Франциско), Фредрик Бенке Ридман ("Дуэт с индустриальным роботом", Стокгольмский государственный театр) и Кристиан Шпук ( за "Зимний путь" в Цюрихском балете).

Среди номинанток-балерин определилась семерка претенденток. Это - Амандин Альбиссон из Балета Парижской оперы, Эшли Баудер из Нью-Йорк Сити балета, Элиза Каррильо Кабрера, представляющая Берлинский государственный балет, а также Майя Махатели (Национальный балет Нидерландов), Юань Юань Тань (Балет Сан-Франциско), Кахо Янакисава (Шведский королевский балет). На премию выдвинута и солистка Большого театра России Анастасия Сташкевич.

Семеро танцовщиков собрала мужская номинация. Здесь соперниками стали: Одрик Безар из Балета Парижской оперы, Даниэль Камарго из Национального балета Нидерландов, Вячеслав Лопатин из Большого театра России, Вадим Мунтагиров из Королевского балета Великобритании, Андиле Ндлову из Вашингтонского балета, Абель Рохо, представляющий Компанию "Мальпасо", и Даниил Симкин из Американского театра балета.

Как отметили в оргкомитете "Бенуа", не каждый год в круг внимания международного жюри попадают композиторы и сценографы балета. На этот раз в композиторской номинации значатся два претендента: Мэттью Пирс, сочинивший музыку к балету "Волшебник из страны Оз", и Кэйт Уитли - автор музыки к балету "Пламя". А в номинации сценографов пять соискателей - Жером Каплан, Джон Макферлейн, Роберт Пердзиола и Майкл Рэйфорд/Лиз Вандал, оформившие "Волшебника из страны Оз" в Балете Канзас-Сити.

Фестиваль "Балетного Бенуа"

Имена победителей станут известны на сегодняшней церемонии награждения, которая состоится на Исторической сцене Большого театра. Тогда будут розданы призы (автором наградной статуэтки является потомок семейства Бенуа - парижский скульптор Игорь Устинов) и пройдет гала-концерт новых лауреатов.

"По установившемуся правилу, заранее объявляются лишь обладатели премий в почетных номинациях. Уже известно, что приз "За жизнь в искусстве" присужден члену французской Академии изящных искусств, знаменитому хореографу Иржи Килиану", - уточнили в оргкомитете награды, добавив, что в гала-концерте, помимо номинантов, примет участие прима-балерина Гамбургского балета Анна Лаудере - лауреат российско-итальянского приза "Бенуа-Мясин" этого года, а также солисты компании "Хаббарт Стрит Данс" из Чикаго. Они получат приз за Кристал Пайт, лауреата Бенуа 2017 года, и представят ее хореографию.

А на следующий день, 22 мая, в Большом состоится гала-концерт звезд балета - лауреатов приза "Бенуа де ла данс" разных лет, который будет посвящен Году театра. В программу вечера включены классические и неоклассические фрагменты, а также работы молодых современных хореографов. Среди участников - Ольга Смирнова, Мария Кочеткова, Сильвия Аццони, Александр Рябко, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Майя Махатели, Даниэль Камарго, Виктория Джайяни, Тимур Сулуашвили и другие звезды балетного мира, а также артисты Театра имени Вахтангова, занятые в хореографических сценах Анжелики Холиной.

Сбор от гала-вечеров фестиваля "Бенуа де ла данс" передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.